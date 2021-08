https://mundo.sputniknews.com/20210828/un-policia-se-hace-viral-por-su-asombroso-parecido-con-dwayne-the-rock-johnson--fotos-1115493557.html

Un policía se hace viral por su asombroso parecido con Dwayne 'The Rock' Johnson | Fotos

Un policía se hace viral por su asombroso parecido con Dwayne 'The Rock' Johnson | Fotos

Un oficial de Policía de Alabama llamado Eric Fields se ha convertido en una verdadera estrella de internet luego de que una foto suya se viralizara en las... 28.08.2021

En la imagen, compartida en la cuenta oficial de Facebook de la oficina del alguacil del condado de Morgan, se le puede ver apoyado en un vehículo policial.La foto rápidamente se hizo viral y acumuló más de 1.000 comentarios. "Si este no es 'The Rock', deben verse, porque esto es salvaje"; "es una lástima que no le paguen lo suficiente como para que no tenga que trabajar en dos sitios"; "Dwayne El poli Johnson", comentaron algunos de los usuarios.Fields, de 37 años, ha trabajado en la oficina del alguacil desde hace 17. En una entrevista con la cadena local 6 WBRC, contó que sus amigos y compañeros de trabajo lo han comparado durante años tanto con Dwayne Johnson como con otro famoso actor de películas de acción, Vin Diesel. Su esposa, suele comprarle accesorios deportivos de la marca de Johnson.

