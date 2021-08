https://mundo.sputniknews.com/20210828/por-que-las-petroleras-de-vaca-muerta-pagan-centavos-por-la-escasa-agua-de-la-patagonia-1115484975.html

¿Por qué las petroleras de Vaca Muerta pagan centavos por la escasa agua de la Patagonia?

Se declaró la Emergencia Hídrica por la falta de precipitaciones en la provincia patagónica de Neuquén, donde se ubica el yacimiento de hidrocarburos no... 28.08.2021, Sputnik Mundo

2021 se asoma en Argentina como el año de las peores emergencias hídricas por sequías de su historia moderna. En julio, la histórica bajada del río Paraná provocó el estado de alerta en la principal hidrovía comercial navegable del país.Ahora, la ausencia de precipitaciones en la región del sur hizo bajar dramáticamente el caudal de los ríos, que redujo 50% la generación de energía en algunas represas hidroeléctricas y provocó la preocupación por la posibilidad de poner en jaque el riego de cosechas, del que dependen 80.000 puestos de trabajo, y el acceso para el consumo de las personas.La provincia patagónica de Neuquén acumula 13 años consecutivos de sequía, pero este año las cosas están más complicadas. Ante un invierno de poca nieve, el gobernador, Omar Gutiérrez, decretó a mediados de agosto la Emergencia Hídrica, Social y Productiva por 180 días.La regalan: cinco centavos de dólar por 1.000 litrosNeuquén depende de la industria petrolera y su incentivo a la producción es muy fuerte. Existen pozos de extracción tradicionales pero destaca la presencia del yacimiento de Vaca Muerta, el más grande de hidrocarburos no convencionales del país, cuyos empresas cuentan con cuotas permitidas de uso de agua pero a precios preferenciales según estándares internacionales.Las empresas de los sectores industriales y productivos en Neuquén pagan menos de 6 pesos argentinos por metro cúbico (m3) extraído o concesionado, es decir, cinco centavos de dólar por cada 1.000 litros de agua.Una regulación incorporada en 2019 establece que en años de sequía pagan un canon más elevado. En el caso de la industria hidrocarburífera, aportan 10 veces más por el valor básico del agua, lo que eleva el precio a alrededor de 90 pesos (menos de 1 dólar) por m3.En pleno desierto, el 'fracking' se lleva el agua"Vaca Muerta cuenta en Neuquén con más de 2.200 pozos en actividad, por lo tanto si multiplicamos estamos hablando de al menos 66.000 millones de litros de agua destinados para la industria petrolera. No es cualquier tipo de agua, sino que sale de los ríos porque tiene que ser agua dulce, que después mezclan con arena silícea y otros químicos, agua que no se puede volver a utilizar, que contamina las napas y acuíferos", comentó Calfunao.La producción de petróleo y shale gas precisa enormes volúmenes de agua para el método de fractura hidráulica o fracking, criticado por las organizaciones ambientalistas y de pueblos originarios por su alto impacto en el ecosistema debido a sus reiterados derrames, que superan el promedio de más de dos por día, y el efecto en las comunidades locales.Con una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, Vaca Muerta es la formación de hidrocarburos más grande de Argentina, la segunda reserva de shale gas del mundo y la cuarta de shale oil a nivel global. Se encuentra ubicada en el subsuelo de las provincias de Neuquén, principalmente, pero también de Río Negro, Mendoza y La Pampa, en la zona sur-central del páis.Cifras dudosasEl agua del río Neuquén se usa así, según datos oficiales, puestos en duda por las organizaciones ambientalistas:De acuerdo con la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, la industria petrolera puede usar el 1% del caudal en el tramo de aguas arriba del río Neuquén. Para las aguas de más abajo, puede entre todos los pozos usar entre 14 y 25% del total, dependiendo de la época del año.

