Los principales escándalos que han marcado la relación entre AMLO y Anaya

El presidente de México, López Obrador, y el excandidato a la presidencia por el PAN Ricardo Anaya protagonizan uno de los escándalos políticos más sonados del... 28.08.2021, Sputnik Mundo

Sin embargo, esta no es la primera vez que López Obrador y Anaya tienen un enfrentamiento político. El primero de ellos ocurrió durante el debate presidencial de 2018, donde el actual mandatario mexicano apodó al panista Ricky Riquín Canallín, apodo que los internautas siguen usando hasta la fecha.En un momento del encuentro, el exlíder del PAN se acercó al tabasqueño para hablar del supuesto desplome de la inversión extranjera durante su mandato como jefe de Gobierno de Ciudad de México (2000-2005), a lo que Obrador reaccionó escondiendo su cartera, insinuando que el panista podría quitársela.Dos años después, en el 2020, Ricardo Anaya reapareció en la vida política para criticar el Gobierno actual, el manejo de la pandemia de COVID-19, la economía del país y los niveles de inseguridad que se registraban. "¿Cómo se atreven a decirnos que vamos bien, cuando México es el cuarto país de todo el mundo en el que más personas han perdido la vida?", cuestionó.En el 2021, el político de 42 años pidió votar en las elecciones del 6 de junio para "poner límites al poder de López Obrador". Meses después dijo que el presidente había "perdido la brújula" y que "su manera de entender las elecciones era un verdadero disparate".En otro de sus videos de ese mismo año, Anaya aseguró que el Gobierno de AMLO realizaba malos gastos después que se diera a conocer la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hecho que comparó con "el compadre de las caguamas".Casi tres meses después, el presidente recordó las declaraciones de Anaya y dijo que celebraría los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio, en las que Morena y sus aliados ganaron 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego, tomándose una caguama Pacífico (en alusión a los estados en los que obtuvieron el triunfo), con el "permiso" de Anaya.El panista le respondió con otro video publicado en su cuenta de Twitter, en el que le "otorgaba" el permiso para que se tomara la caguama mientras él se tomaba una Victoria, en el poniente de la Ciudad de México, lugar donde Morena perdió las elecciones para jefe de Gobierno.La última pelea estuvo más subida de tono. Después de que Ricardo Anaya le "retara" insistiendo que no solo el mismo panista apareciera ante el FGR sino los hermanos del presidente por el caso de los videos filtrados donde aparecen recibiendo dinero supuestamente para lavado, el mandatario le llamó hipócrita y chueco.

Rocío Torres Olsson

Me parece que existe alguien??.., que le está pagando un dineral a Ricky Riquin Canallin, no es normal, que después del 2020, se pretenda polarizar a los mexicanos. EEUU, siempre ha manejado la doble moral, tan es así??.., que encontró la formula para que se haya vendido, el petróleo. AMLO se ha hecho de enemigos, pero??, se me hace muy difícil que se acabe la impunidad, la corrupción además, que mucha de la personas de México, se autodenomina, la gente de clase media. peor la gente de clase alta. Cobran las aportaciones de AMLO , y se quejan de AMLO.

