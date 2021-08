https://mundo.sputniknews.com/20210828/los-7-libros-favoritos-de-jeff-bezos-1115494428.html

Los 7 libros favoritos de Jeff Bezos

El empresario, ingeniero y uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, es un verdadero modelo a seguir. Pero, ¿alguna vez pensaste en qué libros le...

'Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies', de Jim Collins y Jerry PorrasEl propio Bezos lo califica de su "libro de negocios favorito". Esta obra de Jim Collins y Jerry Porras, ambos investigadores de la Universidad de Stanford, y publicada en 1994, es un estudio económico a gran escala del éxito de gigantes como Walt Disney, Boeing, Sony y Walmart, entre otras compañías.¿En qué son diferentes de sus rivales y cuál es su secreto? De hecho, es una guía perfecta para quienes quieren que sus empresas también pasen a la historia del negocio.'The Blind Watchmaker', de Richard DawkinsEn este "extraordinario" libro, el famoso divulgador científico y biólogo británico Richard Dawkins explica cómo la simplicidad primordial es de una increíble complejidad a través de los mecanismos de la selección natural y sin la participación de ningún diseñador superior."La esencia de la vida es la improbabilidad estadística a escala colosal", se lee en el libro de Dawkins.'The Black Swan', de Nassim TalebEl concepto cisne negro se volvió especialmente relevante durante la pandemia, y es que así se llaman los acontecimientos imposibles de predecir que tienen un gran impacto socioeconómico a nivel mundial, como fue, por ejemplo, el inicio de la Primera Guerra Mundial, la epidemia de gripe de 1918 o los atentados del 11-S.Si bien el creador del término, el filósofo Nassim Taleb, no califica la pandemia como otro cisne negro, el libro del mismo nombre podría ayudar a los empresarios a aprender a hacer frente a los desafíos inesperados.'The Innovator's Dilemma', de Clayton M. ChristensenEste libro de negocios inspiró la creación del libro electrónico Kindle y de los servicios de computación en la nube de Amazon, AWS.En su libro, escrito y publicado en 1997, el profesor de Harvard Clayton Christensen no solo predijo el auge de los automóviles eléctricos, sino que también creó el concepto jobs to be done (trabajos que hay que hacer, en español), y que explica la motivación del consumidor.'Rework', de Jason Fried y David Heinemeier HanssonEn su libro, Fried y Hansson explican cómo se puede construir un negocio exitoso que no tenga elementos innecesarios como reuniones o campañas publicitarias a gran escala.'Dune', de Frank HerbertBezos no solo es un exitoso emprendedor, sino también "un gran aficionado a la ciencia ficción".La novela de Frank Herbert, que vio la luz en 1965, está ambientada en el planeta desértico Arrakis, la única fuente en el Universo Conocido de la especia melange, producida por los enormes y peligrosos gusanos de arena que controlan el desierto.¿Sabías que la película de Denis Villeneuve, basada en el icónico libro y protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, llega a los cines en octubre?'Lean Thinking', de James P. Womack y Daniel T. JonesWomack y Jones se preguntan qué son realmente los valores del consumidor y explican cómo se puede uno ganar su confianza y dar nueva vida a "cualquier empresa en cualquier industria y cualquier país", sin reinventar modelos de negocios.

