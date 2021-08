https://mundo.sputniknews.com/20210828/embajador-ruso-los-talibanes-actuaran-con-dureza-contra-isis-1115500100.html

Embajador ruso: los talibanes actuarán con dureza contra ISIS

MOSCÚ (Sputnik) — Los talibanes (prohibidos en Rusia) actuarán con dureza contra ISIS (autodenominado Estado Islámico, también proscrito en Rusia) porque no... 28.08.2021, Sputnik Mundo

ISIS reivindicó el doble atentado perpetrado el jueves en las proximidades del aeropuerto de Kabul que se saldó con más de 200 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses.El embajador ruso señaló que entre los talibanes y ISIS se desenvuelve una lucha intransigente."Es una lucha intransigente. Si fue ISIS quien atentó en el aeropuerto de Kabul significa que desafió no tanto a Estados Unidos como a los talibanes, porque los talibanes asumieron la responsabilidad de Afganistán y acaban de sufrir un golpe reputacional", dijo Zhirnov.A pesar de todo, el embajador ruso considera que la situación en Afganistán se estabilizará en "un futuro previsible"."La situación se va a estabilizar en un futuro previsible", aseguró.Los combatientes del movimiento talibán se hicieron con el control de buena parte de Afganistán en la primera quincena de agosto y el día 15 entraron en Kabul, retomando el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes.El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y recibió asilo en los Emiratos Árabes Unidos.Desde el retorno de los talibanes, miles de afganos ‒excolaboradores de las tropas aliadas y representantes de minorías perseguidas por los fundamentalistas‒ intentan escapar del país, pero su evacuación se vio en peligro tras el atentado, reivindicado por la rama afgana del ISIS, que se saldó el jueves con más de 200 muertos, entre ellos 13 militares estadounidenses, y otros tantos heridos cerca del aeropuerto de Kabul. Relaciones con TalibánMoscú necesitará entablar relaciones con las nuevas autoridades de Afganistán, declaró el enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabúlov.Kabúlov comentó que Rusia acogió "tranquilamente" los cambios en Afganistán porque desde hace ocho años mantiene contactos con los talibanes."Nos estábamos ocupando de eso los últimos ocho años, razón por la cual recibimos tranquilamente los cambios en Afganistán", explicó el diplomático ruso.En su opinión, los talibanes intentarán crear aunque sea una apariencia de un Gobierno inclusivo."Intentarán crear aunque sea una apariencia de la inclusividad del nuevo Gobierno afgano", refirió Kabúlov.También dijo que entre los refugiados afganos pueden haber terroristas y radicales.El diplomático relató, asimismo, que los talibanes no van a tratar de exportar su ideología a los países vecinos."No creo que lo vayan a hacer… Ahora, los talibanes actúan no de palabra sino de hechos como un movimiento político-militar de carácter nacional, y no quieren representar una amenaza para sus vecinos", apuntó el enviado especial del presidente ruso para Afganistán.

