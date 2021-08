https://mundo.sputniknews.com/20210828/colombia-el-discurso-de-la-paz-se-impuso-sobre-el-de-la-guerra-interna-1115489084.html

Colombia: el discurso de la paz se impuso sobre el de la guerra interna

Colombia: el discurso de la paz se impuso sobre el de la guerra interna

Amnistía general propuesta por Uribe es acusada de negacionista del conflicto y de las víctimas. 28.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-28T05:45+0000

2021-08-28T05:45+0000

2021-08-28T05:45+0000

gps internacional

colombia

amnistía

álvaro uribe vélez

uruguay

medioambiente

chile

industria minera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1115489250_5:0:615:343_1920x0_80_0_0_99e4eb818c86ad5cde8f5ea01db8c097.png

Colombia: el discurso de la paz se impuso sobre el de la guerra interna Amnistía general propuesta por Uribe es acusada de negacionista del conflicto y de las víctimas.

Tras la propuesta de una amnistía general realizada por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, el investigador Javier Calderón dialogó con GPS Internacional para analizar las implicaciones de ello de cara a la carrera electoral del año que viene.Según advirtió el senador colombiano de izquierdas, Jorge Robledo, la propuesta del expresidente no tendría el apoyo suficiente para que sea viable, dado que muestra una actitud equivocada sobre el sistema de reparación alcanzado con la firma del Acuerdo de Paz. Sobre ello, "estamos ante una medida desesperada de Uribe, puesto que siente que los militares ya están señalando las responsabilidades sobre los crímenes que se cometieron en el país", aseveró el investigador colombiano.En este marco, "esta propuesta tiene un carácter negacionista, ya que para Uribe no hubo conflicto armado, más bien una especie de confrontación, motivo por el cual durante su mandato no adelantó en negociaciones con la insurgencia", advirtió Calderón. Por tanto, "su planteamiento sobre el borrón y cuenta nueva es sobre los crímenes cometidos por las fuerzas militares y los grupos de poder económico vinculados al paramilitarismo, no sobre los civiles que tomaron las armas en contra del Estado", indicó.El uribismo busca ubicarse en el centro políticoA su vez, "la propuesta es oportunista, ya que el uribismo hoy está en decadencia, por lo que se quiere ubicar en el centro político mediante una supuesta propuesta de paz, lo cual tiene bastante importancia, ya que la propuesta punitiva no tiene más espacio en el sistema político de Colombia", aseveró. En este marco, "Uribe está pensando en las elecciones del año entrante, con una candidatura que modifique el programa con el que ha impedido que se implemente el Acuerdo de Paz", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el periodista chileno Raúl Martínez, con quien dialogamos sobre los problemas ambientales ligados a la minera de Cerro Colorado, en el norte de Chile.Ordenan a minera detener extracción de agua por posible daño ambientalLa justicia de Chile decretó como medida cautelar que la mina Cerro Colorado de capitales canadienses debe detener la extracción de agua del acuífero Lagunillas en el norte del país, mientras se investiga un posible daño ambiental en la zona. La restricción se extenderá por unos tres meses y sólo se permitirá la extracción de una pequeña cantidad. En este sentido, "en diferentes lugares del territorio chileno hay muchos hoyos que son los yacimientos mineros explotados por parte de capitales extranjeros", indicó.En ese marco, "recién en el Gobierno de Unidad Popular encabezado por Salvador Allende se logró la nacionalización del cobre en 1971, en un hecho votado y aprobado de manera unánime por parte del Congreso Nacional", sostuvo. Esa situación luego de la dictadura terminó revirtiéndose, "ya que hoy en día el 75% de la producción de los yacimientos de cobre corresponde a mineras privadas, entre ellas la de Cerro Colorado, que junto a las otras ha provocado serios daños a los cauces acuíferos del país", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis en torno a las perspectivas de la bioeconomía dentro de la agenda de cooperación para el desarrollo en los países del Sur Global.FUCVAMEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Uruguay, Gustavo González, con quien dialogamos sobre la presentación del libro Los de arriba. Un estudio sobre la riqueza en Uruguay. El libro fue coordinado por el escritor Juan Geymonat, y cuenta con su autoría, así como con la de Mauricio De Rosa, Evelin Lasarga, Jorge Notaro, Gabriel Oyhantcabal Benelli, Juan Pedro Ravela, Marcelo Pérez Sánchez y Miguel Serna.

colombia

uruguay

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

colombia, amnistía, álvaro uribe vélez, uruguay, medioambiente, chile, industria minera, аудио