Autoridades declaran emergencia en Medellín por falta de vacunas contra el COVID-19

BOGOTÁ (Sputnik) — El alcalde de Medellín (noroeste), Daniel Quintero, declaró la ciudad colombiana en emergencia ante la falta de vacunas contra el COVID-19... 28.08.2021, Sputnik Mundo

Según la Secretaria de Salud de Medellín, en la mañana del 27 de agosto solo había 3.000 primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, las cuales alcanzarían para media jornada, mientras que en segundas dosis hay 40.000 que alcanzan para tres días contados desde la fecha.De estos últimos biológicos hay 38.000 de la farmacéutica Pfizer, pero muy pocas existencias de Sinovac y AstraZeneca, las cuales no alcanzan para atender la población."Necesitamos un compromiso para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo que pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar", agregó Quintero.Por su parte, la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, indicó en un video difundido en Twitter que pese a que en la ciudad hay capacidad para aplicar 36.000 vacunas diarias, en la actualidad no hay inventario, por lo que le pidió a los ciudadanos que se abstengan de ir a los puestos de vacunación, excepto si es para recibir la segunda dosis de Pfizer.La emergencia se mantendrá hasta cuando se reciban nuevas dosis de vacunas, que según Uribe podría ocurrir durante el fin de semana, luego de que así se lo aseguró el Gobierno central.Desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación en todo el país, el pasado 17 de febrero, en Medellín se han aplicado 2.266.205 vacunas y 1.003.970 personas ya cuentan con el esquema completo, lo que significa que se ha ejecutado un 94,6% con respecto a lo recibido.Después de Bogotá, el departamento de Antioquia y su capital, Medellín, han sido las regiones más afectadas del país por contagios y muertes derivados de la pandemia de COVID-19, enfermedad que fue detectada en Colombia en marzo de 2020.

