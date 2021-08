https://mundo.sputniknews.com/20210828/argentina-protesta-ante-chile-por-incorporar-como-propia-plataforma-continental-del-pais-1115499923.html

Argentina protesta ante Chile por incorporar como propia plataforma continental del país

BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina reprochó a Chile su intención de sumar una parte de la plataforma continental que la nación sudamericana considera propia... 28.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

chile

argentina

El Gobierno chileno de Sebastián Piñera decidió proyectar la plataforma continental de su país al Este del meridiano 67º 16´ 0, "lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984", advirtió Argentina.Esta medida, publicada el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial del país trasandino, fue rechazada por el Gobierno de Alberto Fernánez.El espacio marítimo en conflicto es considerado Patrimonio Común de la Humanidad, según reconoció la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.En consecuencia, "la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional", señaló Cancillería.El Ministerio de Relaciones Exteriores observó que el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona fue consagrada en la Ley 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en el Congreso.La norma, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año, que regula los espacios marítimos según la Convemar y establece el límite exterior de la plataforma argentina."Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental" de Naciones Unidas.Esa presentación respeta el Tratado de Paz y Amistad suscrita por ambos países en 1984 y fue aprobada por la Comisión de la ONU.De esta manera se establecía "un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convemar", manifestó la Cancillería argentina.En marzo de 2017, Argentina sumó 1.663 kilómetros cuadrados a su territorio marítimo tras recibir el consentimiento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en el marco de un reclamo que había quedado pendiente desde 2016.

chile

argentina

chile, argentina