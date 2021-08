https://mundo.sputniknews.com/20210827/windows-11-se-ha-cargado-algunos-de-los-detalles-mas-caracteristicos-del-sistema-operativo-1115472299.html

Windows 11 se ha cargado algunos de los detalles más característicos del sistema operativo

Windows 11 se ha cargado algunos de los detalles más característicos del sistema operativo

La última beta de Windows 11 ha hecho que desaparezcan algunas de las funciones de la barra de tareas que estaban disponibles en Windows 10. El reloj ya no... 27.08.2021, Sputnik Mundo

Al principio, los usuarios pensaron que se trataba de un fallo que se solucionaría más adelante. Sin embargo, el propio gigante tecnológico ha dejado claro en sus fotos que estas características se han eliminado al propósito. No volverán.Solo calendarioSi cuando en Windows 10 hacías clic en el reloj de la esquina inferior derecha se abría una pequeña ventana con el calendario con una ventana adicional con la posibilidad de añadir eventos para el día en cuestión, ahora en Windows 11 es imposible. Los eventos añadidos se sincronizaron con otros dispositivos conectados a los mismos perfiles de Microsoft, Exchange o Outlook. Ya solo queda el propio calendario.Microsoft sugiere ahora utilizar el widget del calendario para añadir eventos. Los widgets son ahora una de las características de Windows 11.Sin segunderoMicrosoft ha decidido actualizar también el reloj que está integrado en la barra de herramientas. En Windows 10 este reloj mostraba las horas, los minutos y los segundos. En Windows 11 los segundos ya no se mostrarán. Desaparecen así por primera vez desde que fuese lanzada la primera versión estable del sistema operativo.Barra de herramientas sin botón derechoLos de Microsoft han decidido deshacerse del menú contextual que aparecía al hacer clic derecho sobre la barra de herramientas. Tampoco es posible ahora arrastrar y soltar un archivo o programa a la nueva barra o desagrupar los elementos fijados a ella, como las aplicaciones.Además, como a algunos usuarios no les ha gustado que el botón de Inicio esté situado en el centro, algunos desarrolladores de terceros no han perdido el tiempo y lanzan ya aplicaciones para devolver dicho botón a la esquina inferior izquierda.

