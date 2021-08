https://mundo.sputniknews.com/20210827/video--los-talibanes-aprenden-a-volar-los-helicopteros-estadounidenses-1115470328.html

Video | Los talibanes aprenden a volar los helicópteros estadounidenses

Un video publicado en Twitter muestra a un helicóptero UH-60 Black Hawk realizando una maniobra de rodaje en el aeropuerto de Kandahar, en el sureste de...

Según un informe del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés) publicado en julio pasado, EEUU suministró a las extintas fuerzas de seguridad afganas más de 150 aeronaves. Entre ellas se encuentran cuatro aviones de transporte C-130, 23 aviones de ataque a tierra A-29 Super Tucano de fabricación brasileña, 45 helicópteros UH-60 Black Hawk y 50 helicópteros MD-530. Además, las fuerzas afganas recibieron más de 30 aviones militares Cessna de ala fija.El caos que reina ahora mismo en Afganistán ha hecho imposible determinar cuántas de esas aeronaves fueron sacadas del país por los militares que huyeron a Uzbekistán y Tajikistán, y cuántas cayeron en poder de los talibanes. Sin embargo, desde que los militantes asumieron las riendas del país asiático el pasado 17 de agosto, no han dejado de aparecer en internet imágenes que muestran a los miembros del movimiento islamista con armas y equipos militares estadounidenses.Los talibanes* incluso se atrevieron a burlarse del popular izado de la bandera estadounidense en Iwo Jima vistiendo uniformes y equipamiento de las tropas norteamericanas.La última publicación que ha acaparado la atención de muchas personas alrededor del mundo, es el video en el que se ve a un a un helicóptero UH-60 Black Hawk realizando una maniobra de rodaje en el aeropuerto de Kandahar.En las imágenes publicadas no se ve si los talibanes fueron capaces de volar el helicóptero. Sin embargo, al parecer los militantes podrían tener una mejor capacidad para operar estas aeronaves de lo que se pensaba.Joseph Trevithick, redactor de la revista The Drive, afirma que aún "queda por ver hasta qué punto los talibanes utilizarán los Black Hawks o cualquiera de las aeronaves que el grupo haya capturado, o si servirán para otros fines distintos al de simples trofeos".Según el periodista, a pesar de que para el 30 de junio Afganistán contaba con 45 helicópteros UH-60 en su arsenal, la Fuerza Aérea del país solo contaba con 28 tripulaciones (piloto, copiloto y jefe de equipo) completamente certificadas para volar estas aeronaves.EEUU destruirá sus aeronaves y equipos en AfganistánEl 31 de agosto es la fecha límite que EEUU ha fijado para la evacuación de sus tropas y personal de Afganistán. A medida que se acerca la fecha, se hace más evidente que el ejército nortamericano no tendrá el tiempo suficiente para evacuar todas las aeronaves y equipos militares desplegados en el país asiático.El Pentágono ya informó que todos los equipos que no puedan ser evacuados serán destruidos.Y aunque el funcionario no especificó de qué equipos se trata, la semana pasada el Departamento de Estado ya anunció que dejará inoperativos a siete de sus helicópteros CH-46E Sea Knight desplegados en Afganistán.Según The Drive, el gobierno estadounidense incluso estaría contemplado la posibilidad de lanzar ataques aéreos para destruir las armas y equipos que han caído en las manos de los talibanes.*Organización terrorista proscrita en Rusia y otros países.

