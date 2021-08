https://mundo.sputniknews.com/20210827/sabes-cuantas-clases-de-mango-existen-no-lo-podras-creer-1115475187.html

¿Sabes cuántas clases de mango existen? No lo podrás creer

De la especie Mangifera indica, el mango no deja a nadie indiferente por su especial aroma y su sabor característico. La fruta tiene atractivos para todos los paladares puesto que reúne una diversidad de sabores, formas, colores y texturas. Con más de mil variedades alrededor del mundo, esta fruta despierta cada vez más interés por sus propiedades, sabor e incluso valor en el mercado.Si bien, el mango es proveniente de India y Birmania y crece en la zona intertropical, su cultivo se ha extendido a muchos países del mundo. En México, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay así como Argentina y Brasil, cultivan el alimento y su consumo es muy habitual. Además, muchos de estos países exportan parte de su producción y abastecen los mercados principalmente de Europa, EE.UU y Canadá.El peculiar y tan variado manjar de forma más o menos redonda y de un peso que oscila entre 50 gramos a más de dos kilos, está cubierto de una cáscara, una pulpa comestible y una semilla dura. Su color cambia durante su desarrollo y pasa de un verde oscuro hasta llegar a colores amarillos, naranjas o rojos al madurar.Su sabor depende de la variedad de la especie, pero su rasgo común es un interior dulce y una textura suave o fibrosa. Los paladares más curiosos no pueden resistirse al factor sorpresa que se desprende de probar el alimento.El mango más caro del mundoLa especie Miyazaki es la más codiciada a nivel mundial, habitualmente se produce en Japón y en el mercado nipón ha llegado a valer más de 50 dólares por unidad. Sin embargo, hay horticultores en India que han recibido ofertas por el ejemplar por más de 280 dólares.Su cultivo requiere largas horas de exposición al sol, lluvias abundantes y óptimas condiciones de la tierra por lo que es muy difícil producir esta especie.Variedades de mangoLos beneficios de su consumoEl consumo del fruto, además de ser un placer, es muy recomendable: tres cuartos de taza de mango en rodajas contiene un alto porcentaje de vitamina C, A y B6, brinda aportes en fibra y es una buena fuente de ácido fólico, según la organización National Mango Board El mango es bajo en calorías y aporta al organismo antioxidantes. Además, contribuye a la acción digestiva pero puede llegar a actuar como laxante si se consume en exceso.En algunas regiones sus hojas también son aprovechadas, junto con su corteza, pulpa y semilla que se han utilizado con fines medicinales.Cada vez más recetas incorporan este alimento que dota a las tradicionales comidas de una mayor frescura y un sabor más exótico.

