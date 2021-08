https://mundo.sputniknews.com/20210827/quechua-guarani-mapudungun-saben-los-politicos-las-lenguas-de-sus-pueblos-1115479458.html

Quechua, guaraní, mapudungún: ¿saben los políticos las lenguas de sus pueblos?

Quechua, guaraní, mapudungún: ¿saben los políticos las lenguas de sus pueblos?

Cuando el primer ministro peruano, Guido Bellido, dejó en falso a la oposición por hablar quechua, demostró una de las brechas que existe en la política... 27.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-27T21:17+0000

2021-08-27T21:17+0000

2021-08-27T21:17+0000

américa latina

bolivia

chile

lenguas indígenas

paraguay

mapuches

alberto fujimori

quechua

aymara

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1110679887_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7887bcc97032a3abefc46ddd3f6a426c.jpg

El primer ministro de Perú, Guido Bellido, se paró frente a los 130 integrantes del Congreso y comenzó su discurso. Para sorpresa de los presentes, no lo inició en castellano sino en la lengua propia de los pueblos originarios del Perú: el quechua.La elección lingüística de Bellido no fue bien recibida por muchos integrantes del legislativo. La presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, pidió a Bellido que cambiara al castellano. "Le agradecería que lo traduzca inmediatamente y que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos", reclamó la legisladora.Respaldado por las quejas de otros congresistas que sí comprendían la lengua, Bellido continuó usando el quechua para recordar que su uso está comprendido por la Constitución.Más allá de las rispideces entre el Gobierno de Pedro Castillo y la oposición peruana, el episodio es un ejemplo de las tensiones que pueden producirse en países que manejan dos lenguas oficiales o de uso común, algo que sucede en algunos países de América Latina.En julio de 2021, la Convención Constitucional instalada en Chile para definir el texto de una nueva Constitución, designó como su presidenta a Elisa Loncón, una académica de origen mapuche que ocupa uno de los escaños reservados para los pueblos originarios.Loncón también decidió apelar a sus orígenes en su discurso. "Un saludo grande al pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia y desde el mar hasta la cordillera", dijo en mapudungún, idioma del pueblo mapuche.No fue la primera vez en que Loncón reivindicó su lengua materna. Durante los debates previos a la elección de los constituyentes, la candidata había saludado a los televidentes en mapudungún.El expresidente de Bolivia, Evo Morales, es uno de los mandatarios que en los últimos años ha defendido internacionalmente su origen aymara. Cuando aún era presidente boliviano, Morales habló en aymara y en quechua durante un evento de las Naciones Unidas.El japonés Fujimori y el 'gringo' Sánchez de LozadaEn ocasiones, la existencia de dos lenguas oficiales puede ser un problema para los líderes políticos que no las manejan. En 2018, Academia de la Lengua Guaraní —oficial en Paraguay junto al castellano— manifestó su preocupación debido a que el presidente paraguayo no utilizó una sola palabra en la lengua nativa durante su discurso de asunción.El organismo no ocultó su "inquietud al no haber escuchado ni visto que el señor presidente Mario Abdo Benítez utilizara la lengua ancestral frente a los compatriotas y las autoridades extranjeras en el momento de asumir el mando del Gobierno".La historia reciente latinoamericana también reúne algunos episodios de mandatarios que, por distintas razones, han tenido en el lenguaje un reflejo del alejamiento que tenían de sus propios pueblos.Uno de los casos paradigmáticos es el del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), famoso por hablar un español con un marcado acento anglosajón.Otro ejemplo claro es el del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo origen japonés siempre fue una de las curiosidades que marcaron su trayectoria. Durante su estadía en Japón, adonde huyó luego de ser destituido, Fujimori llegó a mostrarse dando entrevistas en japonés para la televisión local.

https://mundo.sputniknews.com/20201209/rap-y-trap-en-quechua-el-fenomeno-que-crece-en-peru--videos-1093778381.html

https://mundo.sputniknews.com/20210527/defensoria-de-peru-exhorta-a-difundir-informacion-sobre-covid-19-en-lenguas-originarias-1112633668.html

bolivia

chile

paraguay

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, chile, lenguas indígenas, paraguay, mapuches, alberto fujimori, quechua, aymara, perú