¿Qué tipo de quinoa conviene comer y cómo se hace?

La quínoa es un superalimento; es un grano de alto valor nutritivo que se cultiva principalmente en la región andina de Perú y Bolivia.La quínoa goza de una amplia variabilidad genética, lo que según la Agencia Peruana de Noticias, le permite adaptarse a diversos ambientes: valles interandinos, altiplano, yungas, salares; y con diferentes condiciones de humedad relativa y altitud: desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros de altura. Además, la quínoa es capaz de hacer frente a cambios de temperatura que oscilan entre los gélidos 8 grados bajo cero, hasta los sofocantes 38° C.A su vez, la versatilidad culinaria de la quínoa la convierte en protagonista de una amplia gama de potajes y postres regionales, dado que combina muy bien con todo tipo de insumos de origen animal (carnes de res, pescado, aves, cerdo) y vegetal (frutas y verduras, hortalizas).Tipos de quínoaSi bien las variedades comerciales más conocidas son estas tres, existen alrededor de 3.000 ecotipos sólo en Perú, según los datos del Instituto Nacional de Innovación Agraria del país, recogidos por la Agencia Peruana de Noticias. Algunos de los tipos de quínoa:Como verás, todos los tipos de quínoa son beneficiosos para la salud, así que no temas en comprar la que más te guste y cocinarla a gusto.¿Cómo se hace la quinoa?Si bien la quinoa se prepara como un cereal, es decir, se cuece, es importante que no se pase. Para ello tenemos que tener en cuenta algunos trucos y consejos:Un paso ineludible es lavarla bien antes del cocinado y consumo. El lavado se realiza bajo el grifo con agua fría durante unos pocos minutos. Se deben frotar de manera suave las semillas y escurrir después. Con este lavado retiramos la capa de saponinas —moléculas tóxicas de propiedades semejantes al jabón, de ahí su nombre, que forman una espuma cuando se las agita en agua— que recubre las semillas.La cocción de la quinoa es sencilla, muy similar a la del arroz. Se utilizan dos partes de agua (algunos productores recomiendan hasta tres partes) por cada una de quinoa.Debemos poner a calentar el agua con sal. Una vez el agua rompe a hervir, añadimos la quinoa. Dejamos cocer unos 15 minutos, a fuego medio, en una olla tapada, siempre vigilando nuestras semillas.Sabemos que la quinoa ha alcanzado su cocción óptima cuando las semillas duplican su volumen original y se vuelven transparentes. Para que la quinoa quede realmente sabrosa tiene que presentar el grano ligeramente suelto, esponjoso y resistente.Una vez hervida, la quinoa retiene mucha agua, por lo que debemos escurrirla con un colador fino. Después es aconsejable devolverla al recipiente en el que la hemos cocinado, todavía caliente, tapar y dejar reposar durante unos minutos. También es recomendable airear con un tenedor para separar las semillas.Para que la quinoa esté suelta, no quede blanda ni pastosa y gane sabor, hay un truco sencillo que podemos hacer: se trata de tostar o freír las semillas antes de cocer.Es un proceso muy parecido al que realizamos con el arroz. Podemos tostar las semillas solas o hacer con ellas un sofrito con una cucharadita de aceite. Si lo preferimos, podemos añadir sabor usando ajo, cebolla, tomate o cualquier especia en ese sofrito. ¡Pero no te pases!

