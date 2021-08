https://mundo.sputniknews.com/20210827/que-es-la-taurina-y-como-influye-en-tu-salud-1115470951.html

¿Qué es la taurina y cómo influye en tu salud?

¿Qué es la taurina y cómo influye en tu salud?

La taurina es un ingrediente mejor conocido por su presencia en bebidas energéticas y suplementos deportivos, razón por la cual muchas personas creen que puede... 27.08.2021, Sputnik Mundo

Descubierta en 1827, la taurina en su forma natural se puede encontrar en la carne, el pescado, los lácteos y la leche materna. Es el segundo aminoácido más abundante en el cuerpo humano después de la glutamina: está presente en nuestro tejido muscular, cerebro, retina y miocardio.Si bien esta sustancia normalmente se sintetiza por nuestro organismo, en algunos casos, su deficiencia puede afectar la visión, los músculos —y es que estimula el flujo de la glucosa a los músculos— y el sistema inmunitario.Cabe señalar que la taurina no solo es fundamental para la visión y el sistema inmune. También tiene propiedades antioxidantes y nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento deportivo, pues es capaz de mejorar la transmisión del impulso nervioso.Contribuye al correcto funcionamiento del corazón y el hígado y reduce la presión sanguínea. Y si eres aficionado al ejercicio, esta importante sustancia protege tus músculos y te ayuda a aumentar la masa muscular más rápido. También existen estudios que sugieren que la taurina, acompañada de vitaminas A y C y de ácido fólico, puede reducir los síntomas de la depresión o hasta prevenir la enfermedad.En el caso de las bebidas energéticas, potencia el efecto de la cafeína, proporcionando un incremento temporal del rendimiento cognitivo. Al mismo tiempo, nunca deberías mezclar este tipo de bebidas con alcohol, pues esto puede causar taquicardias e intoxicación.Según diversos estudios, la taurina no tiene efectos secundarios. No obstante, si sufres de patologías renales, hepáticas o cardiovasculares, se recomienda tomarla con cuidado. La dosis diaria recomendada es de 400 mg, pero se puede aumentar hasta los 3 gramos al día sin ningún riesgo para la salud. De hecho, es prácticamente imposible tener una sobredosis de taurina, porque de su exceso normalmente el organismo se deshace por la orina.

