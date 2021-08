https://mundo.sputniknews.com/20210827/partido-gobernante-de-venezuela-alista-candidatos-para-las-elecciones-de-noviembre-1115476522.html

Partido gobernante de Venezuela alista candidatos para las elecciones de noviembre

Partido gobernante de Venezuela alista candidatos para las elecciones de noviembre

CARACAS (Sputnik) — El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que, a pesar de las dificultades... 27.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-27T20:13+0000

2021-08-27T20:13+0000

2021-08-27T20:13+0000

américa latina

venezuela

diosdado cabello

partido socialista unido de venezuela (psuv)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/1114890126_0:63:3091:1802_1920x0_80_0_0_764a4ab9dd846cfcc7a494bcd86c8b94.jpg

El también diputado destacó que el camino para la selección de los 23 candidatos a gobernaciones y 335 alcaldías del PSUV no fue sencillo."Las alianzas nunca son fáciles; sin embargo, prevaleció el respeto y las estrategias de cada partido en armonía. Hay una realidad profunda de la fuerza que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, no es fácil ir a donde hemos cedido espacios. Ha sido un trabajo que le permite crecer a los candidatos", agregó.Crítica a la oposiciónDurante su discurso, Cabello criticó las divisiones dentro de la oposición, y aseguró que estas se convierten en una señal temprana de lo que, a su juicio, se traducirá en el fracaso de ese sector en los comicios del próximo 21 de noviembre."A nosotros nos da cierta pena con ellos, pero en medio de todo, lo que esto apunta, es que el 21 de noviembre nosotros vamos a obtener una gran victoria, y nosotros vamos con todo, con mucha fuerza, unidos como debe ser", dijo.Respecto al diálogo con la oposición, Cabello indicó que el presidente Nicolás Maduro ha sido el impulsor de ese proceso a pesar de las sanciones y el dinero que, sostuvo, le han robado a su país por medio del bloqueo de cuentas.En cuanto a las advertencias de Estados Unidos de que solo levantará las sanciones si existe algún avance en las negociaciones de la mesa instalada en México, el pasado 13 de agosto, Cabello dijo que su país no aceptará condiciones.El diputado envió un mensaje de condolencias a las víctimas de las lluvias que provocaron afectaciones en 11 estados del país, causando graves daños en Mérida, donde se reportaron 20 muertos y al menos una decena de desaparecidos.

https://mundo.sputniknews.com/20210823/sobrevivira-el-chavismo-al-dialogo-de-septiembre-1115332403.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, diosdado cabello, partido socialista unido de venezuela (psuv)