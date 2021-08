ONG claman por la protección de niños marroquíes que España quiere devolver

https://mundo.sputniknews.com/20210827/ong-claman-por-la-proteccion-de-ninos-marroquies-que-espana-quiere-devolver-1115461102.html

BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de España está decidido a continuar las devoluciones de los 700 niños y niñas marroquíes que cruzaron a Ceuta, pese a que las... 27.08.2021, Sputnik Mundo

La vida de algunos de estos menores en Marruecos era tan dramática que huyeron de los centros de acogida por el miedo a ser repatriados, según la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes.Madrid consiguió devolver a 45 niños antes de que un juzgado de Ceuta paralizara todas las repatriaciones, al considerar que la administración no había cumplido los trámites que dicta la ley, como aportar datos de los afectados o comunicarles su traslado.La Justicia actuó a raíz de las demandas de entidades de protección de la infancia como Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, que defienden la ilegalidad de estos procesos."Solo podemos esperar que reconozcan el error y, a partir de este momento, actúen respetando escrupulosamente los derechos de estos niños. Para la protección de todos estos menores, especialmente de los cientos que por miedo a ser expulsados a Marruecos han huido de los recursos de protección", dijo la abogada de Fundación Raíces Paloma García.Pese a la acción de las ONG y a la resolución de los juzgados, los Gobiernos de España y Ceuta acordaron reactivar lo antes posible las entregas de los menores, esta vez por la vía legal para evitar otro revés de los tribunales.Se debe estudiar cada casoDe acuerdo con la legislación española, para proceder a la repatriación de los niños las autoridades deben abrir un expediente individualizado para determinar si la vuelta a Marruecos es compatible con la garantía de sus derechos.Según Plataforma de Infancia, el retorno al país de origen de un menor extranjero no acompañado "sólo es una solución duradera y aceptable" si es en su interés superior, asegura su seguridad y respeta sus garantías legales "en línea con los estándares internacionales y europeos vigentes"."De conformidad con la ley no van a poder repatriar a los 700, eso hay que saberlo", afirma en declaraciones a Sputnik el catedrático de Derecho Internacional y antiguo miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU Jorge Cardona.Cardona explica que se conocen casos "en que alguna niña se estaba viendo sujeta a explotación sexual y prostitución por parte de su entorno familiar" en su país.En casos de este tipo "España no puede devolverlos a Marruecos, porque sería luego de que se hubiera violado su derecho, y España tiene la obligación de proteger a ese niño o niña", dice el jurista.Para repatriar a menores, las autoridades deben estudiar si viven en "un entorno familiar que sea normal, que no plantee problemas", o "que los servicios sociales de Marruecos garanticen que van a verse protegidos sus derechos".En los casos donde no se cumplan las condiciones, España tendrá que hacerse cargo.Más recursos para su protecciónLas evaluaciones para detectar factores de vulnerabilidad realizadas por Save The Children a más de 450 de los menores en Ceuta demostraron que más del 25% presentaba una situación de alta vulnerabilidad con episodios de violencia en su país.Es por ello que las ONG reclaman a las administraciones competentes que estudien alternativas para los casos en que la repatriación no sea favorable.El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dijo esta semana que la situación en Ceuta es "insostenible", ya que los menores están habilitados en lugares provisionales y muchos de ellos se encuentran "en la calle en condiciones de absoluta precariedad".También está la cuestión de su escolarización, ya que el curso académico comienza en septiembre y es improbable que el Gobierno haya resuelto todos los expedientes individualizados para entonces.Cardona explica que el Estado español "está obligado a prestarles los servicios necesarios", algo "muy difícil" si permanecen en la ciudad autónoma, que carece de recursos insuficientes para asumir a cientos de alumnos.Una solución adecuada, según este catedrático, sería repartir a los niños entre los servicios sociales ubicados en las regiones españolas, ya que estas sí que cuentan con medios para garantizar su educación.Las asociaciones de infancia comparten este juicio y reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez que dedique recursos a garantizar una acogida digna para todos los niños en coordinación con las comunidades autónomas.Plataforma de Infancia, integrada por otras decenas de entidades, recuerda a España que el cumplimiento de la legalidad con estos niños no pasa por "una solución colectiva", sino por "evaluaciones individuales" que garanticen que cada niño es escuchado.

