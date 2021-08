https://mundo.sputniknews.com/20210827/la-revuelta-en-la-granja-de-texas-y-missouri-castiga-a-biden-pero-mexico-paga-1115446824.html

La 'revuelta en la granja' de Texas y Missouri castiga a Biden, pero México paga

La 'revuelta en la granja' de Texas y Missouri castiga a Biden, pero México paga

No fue un buen mes para Biden, quien sufre la tormenta perfecta con la variante delta, la catástrofe militar de EEUU y la OTAN en Afganistán y el empeoramiento... 27.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-27T04:29+0000

2021-08-27T04:29+0000

2021-08-27T04:30+0000

internacional

opinión y análisis

firmas

eeuu

hermenéutica geopolítica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115446770_0:0:1617:910_1920x0_80_0_0_f19cccad1e770711bc948a7d7e967452.jpg

La decisión de la Suprema Corte de EEUU de revivir la política migratoria de Quédate en México del anterior presidente Donald Trump y de negarle a Biden su solicitud de prescindir de una medida tan inhumana que pone en tela de juicio toda la cacofonía propagandística sobre los Derechos Humanos de EEUU es una pésima noticia, tanto para el Gobierno de Biden como al de su homólogo López Obrador. Lo que son Derechos Humanos en EEUU, al cruzar la frontera se transforman en Desechos Humanos.La agencia británica Reuters expone que la resurrección migratoria de Trump "obliga a miles de buscadores de asilo a permanecer en México en espera de las audiencias en EEUU".Ahora que se ha disparado el número de solicitudes en la transfrontera, las más altas de los últimos 20 años, ¿quién sufragará los costos de la permanencia sine terminum de los migrantes abandonados a su triste suerte?Mata de risa el término legal burocrático que manejan las autoridades de EEUU para la política Quédate en México (Remain in México), bautizada legalmente como Programa de Protocolos de Protección a los Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).Reuters se remonta a la sentencia del juez Matthew Kacsmaryk, nombrado por Trump, ya que con la reivindicación legal del Quédate en México y/o MPP constituye un "triunfo para los estados de Missouri y Texas —gobernados por republicanos— que entablaron la demanda contra el Gobierno de EEUU".No sin razón, grupos de derechos humanos indicaron que el Quédate en México "expone a los refugiados indigentes al riesgo de secuestro, abuso y violación" y más cuando todo el contencioso migratorio se ha contaminado por los intereses singulares de los cárteles de estupefacientes y de tratantes de inmigrantes que abundan a los dos lados de la frontera.El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, a cargo de Alejandro Mayorkas, ha sufrido un fuerte revés legal. Este revés ha agudizado su pésimo abordaje migratorio que hasta ahora ha valido la defenestración de Roberta Jacobson, la zarina de la migración en la frontera con México, donde fue exembajadora de EEUU y ahora ha sido anunciada como próxima Secretaria de Desarrollo Económico del próximo gobierno estatal de Sonora que, a mi juicio, tiene como propósito, la expoliación encubierta del litio mexicano.Estos fracasos sonoros se suman al desastre del abordaje teórico e inaplicable de la vicepresidenta Kamala Harris, hoy de gira en el sudeste asiático, lo cual le valió severas críticas del Partido Demócrata, que han puesto en la picota su capacidad para gobernar.El grave problema migratorio hoy en EEUU radica en que se ha politizado a tal extremo que ya forma parte de la agenda de batalla de los dos partidos para las elecciones intermedias de noviembre del 2022.Independientemente de quien tenga la razón legal u ostente una postura más humana, las proyecciones indican que los tirios republicanos han vendido mejor su postura que los troyanos demócratas.Si realmente EEUU practicase sus cacofónicos y propagandísticos Derechos Humanos, tan asimétricos y distorsionados, no habría razón por la que no se pudieran unificar los criterios frente al tsunami de migrantes cuando el mismo EEUU es un país creado por migrantes.El problema proviene de que los republicanos, hoy en manos de los supremacistas WASP (White AngloSaxon Protestant), en agudo declive demográfico, exponen el supuesto doble juego de los demócratas quienes bajo el pretexto humano de recibir un cuantioso número de migrantes intenta en forma subrepticia trastocar la correlación demográfica de fuerzas que les beneficie en el campo electoral.A la Administración Biden tampoco le faltaron trucos y rendijas legaloides para no tocar ni los pétalos de sus rosas demagógicas, para no tocar otra decisión polémica de la etapa Trump en la que, debido a la crisis de salud pública por la pandemia de COVID-19, las autoridades fronterizas de EEUU todavía ostentan la capacidad expedita para expulsar a los migrantes capturados en la frontera sin otorgarles ninguna oportunidad de asilo.Reuters no oculta para nada las "condiciones peligrosas de los migrantes en las ciudades mexicanas fronterizas".Específicamente, México recibió más de 50.000 peticiones de asilo en la mitad del 2021, la cifra más alta de su historia, de acuerdo a revelaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR).Se habla mucho sobre el disparo de la detención de 180.000 migrantes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés), pero se habla muy poco de los 90.000 indocumentados arrestados en México en lo que va de año.En forma impactante, la COMAR catalogó la histórica irrupción de los migrantes en México como la "cuarta oleada de refugiados" después del exilio español de la década de los treinta, el éxodo de las dictaduras sudamericanas de la década de los setenta y el flujo centroamericano de la década de los 80.Ahora que está tan de moda el tema de la migración en Afganistán, donde se calcula la anhelada huida de 60.000 opositores, cabe señalar que México ha recibido el mayor récord de solicitudes de su historia de 90 nacionalidades distintas.Con el Quédate en México y/o MPP, Trump devolvió a México a más de 71.000 solicitantes de asilo cuando Biden, al inicio de su idílica política migratoria, intentó beneficiar a 26.000 personas.Con el realismo político y la espada de Damocles electoral sobre su cabeza, ¿cuántas devoluciones de solicitantes de asilo expulsará el Gobierno de Biden después de su derrota en la Corte Suprema por los Estados de Texas y Missouri?En México, el rotativo La Jornada, muy cercano al presidente López Obrador, colocó como titular en su primera plana Fracasa Joe Biden en eliminar el Quédate en México: la Suprema Corte ordena restaurarlo. Luego desglosa tres subtítulos:En síntesis: la sentencia de la Suprema Corte de EEUU causó remolinos y trémulos en México, y ya se tienen previstas dos reuniones, una de "alto nivel económico" para el 9 de septiembre, y ahora la reprogramada visita del presidente López Obrador a su homólogo estadounidense a finales de septiembre.En la reunión, seguramente será abordado el incandescente e indecente contencioso migratorio en el que sale averiado y perjudicado México, que no cuenta ni con la capacidad de recursos humanos ni con los recursos pecuniarios para lidiar y paliar el gran reflujo de migrantes literalmente expulsados de EEUU. Sumado a esto, México padece en su frontera sur los embates masivos de la migración centroamericana del Triángulo Norte compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador.A cada quien su tormenta perfecta.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20210729/eeuu-pone-en-marcha-estrategia-para-abordar-las-causas-de-la-migracion-en-centroamerica-1114613930.html

https://mundo.sputniknews.com/20210730/eeuu-reanuda-expulsion-acelerada-de-familias-migrantes-1114663448.html

https://mundo.sputniknews.com/20210811/acnur-advierte-de-peligros-en-una-nueva-practica-de-eeuu-de-expulsar-a-solicitantes-de-asilo-1114986953.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfredo Jalife-Rahme https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107563/29/1075632946_0:34:1383:1417_100x100_80_0_0_8b492bede7c4442872c1802d32ba980d.jpg

opinión y análisis, firmas, eeuu, hermenéutica geopolítica