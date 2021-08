https://mundo.sputniknews.com/20210827/eeuu-y-otro-fracaso-esperable-la-crisis-de-migrantes-no-cede-en-centroamerica-1115479106.html

EEUU y otro "fracaso esperable": la crisis de migrantes no cede en Centroamérica

La respuesta del presidente de EEUU, Joe Biden, al fenómeno migratorio del Triángulo Norte de Centroamérica "corresponde a las presiones que ha recibido al interior de su país".

En el primer semestre de este año, EEUU detuvo en su frontera sur a un millón de migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre otras naciones.Los países que integran el llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) mantienen una relación dependiente con la potencia norteamericana en materia de migración, y la situación se agrava en plena pandemia.La Administración de Joe Biden ha implementado escasos cambios en relación a su antecesor Donald Trump (2017-2021) y ejerce en la región un poder coercitivo a través de la aplicación de sanciones a políticos centroamericanos.La necesidad de una política de migración integral y una gestión articulada que acorte las asimetrías en la interacción de EEUU con el Triángulo Norte son fundamentales, dijo a Telescopio Dámaso Morales, licenciado en Relaciones Internacionales y Profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.Según Morales, la respuesta que Biden ha dado al fenómeno "corresponde a las presiones que recibe al interior de su país y al incremento de los migrantes. Por eso estableció una orden ejecutiva para lanzar programas como la estrategia para combatir las raíces que causan la migración, y la colaboración para la gestión de la migración".El analista explicó que "el punto de la discusión es que EEUU está pensando en una serie de reformas sustanciales a nivel institucional para estos países de Centroamérica, a cambio de un programa de ayuda económica y social que hace que no se observe voluntad de los actuales gobiernos para implementarlas"."Lo vigente es el plan de Washington de la denominada gestión colaborativa de la migración, que es enviar en aviones a todos los centroamericanos de manera inmediata y sin proceso judicial directamente a sus países, o lo que es peor, al sur de México", indicó Morales.De acuerdo con el politólogo mexicano, en la práctica "esto más que ser una especie de colaboración genera una suerte de confrontación porque los gobiernos centroamericanos tienen un discurso antiamericano y de no injerencia, que hace que no se pueda observar con claridad que los programas de Biden vayan a tener un buen desarrollo"."Los programas para atender las raíces de la migración que tiene en agenda EEUU requieren de reformas estructurales de la gobernanza y la institucionalidad que significarían una injerencia en los asuntos de los países centroamericanos que dudo vayan a aceptar", concluyó el experto mexicano.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

