Delirio: por qué el peso argentino vale cinco veces menos en Uruguay

Delirio: por qué el peso argentino vale cinco veces menos en Uruguay

Todas las anteriores sería la respuesta correcta. Pero estos motivos por sí solos no comprenden el problema en su totalidad.Si bien es un hecho, que los efectos de la pandemia han causado estragos económicos en todas las latitudes, los vaivenes en el mercado cambiario entre Argentina y Uruguay son históricos.A partir de las restricciones en la movilidad entre ambos países, fue notoria la baja de la circulación de turistas argentinos en Uruguay, donde durante los meses de verano históricamente dejan su divisa, la cual es devuelta a territorio argentino mediante el flujo turístico de uruguayos hacia Argentina en invierno.Tal fue el nivel de acopio de dinero argentino por parte de entidades cambiarias uruguayas, que hacia septiembre de 2020, el peso argentino en Uruguay llegó a cotizar 0 en pizarra. Sí, leyó bien, $0."En realidad no hay movimiento, no hay operativa; lo que más puede operarse es por el ingreso de argentinos en el Uruguay por pago de peajes de los puentes binacionales con moneda de la Argentina, pero poco más", destacaron medios argentinos hace casi un año.La inflación argentina se concentraría en alrededor del 45% para el año 2021, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, lo que sería uno de los principales factores que explican la desconfianza en la cotización de la divisa argentina.En la actualidad, el peso argentino está cotizado cinco veces menos que el uruguayo. Cada peso argentino vale $0,20 pesos uruguayos en pizarras cambiarias.Lo que equivale a decir que si un argentino pretende comprar dólares en Uruguay, puede llegar a pagar entre $220 a $300 por dólar; mientras que el dólar blue (ilegal) en Argentina cuesta $180."Esos precios son así, para desincentivar las transacciones en moneda argentina. Preferimos ni recibirlos. Cuando vengan los porteños en verano, quizás se regulariza un poco el asunto", destacaron desde la casa de cambio uruguaya.

