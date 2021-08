Cataratas del Iguazú reabren al público en septiembre

https://mundo.sputniknews.com/20210827/cataratas-del-iguazu-reabren-al-publico-en-septiembre-1115480322.html

"Luego de casi dos años de cierre del paso fronterizo, en la primera quincena de septiembre se reactivará el ingreso/egreso de extranjeros a la zona de las Cataratas para el disfrute del contexto netamente turístico y, lógicamente, los paraguayos podrán ser parte del mismo, bajo rigores sanitarios", informó el cónsul paraguayo en la ciudad argentina de Puerto Iguazú (Misiones, este), Magno Álvarez, citado por un comunicado de la Cancillería.Álvarez se reunió con el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, para informarse sobre el protocolo sanitario que espera ser aprobado para dar paso a la apertura del circuito turístico a través del Puente Tancredo Neves, fronterizo con Brasil, según el comunicado.De acuerdo con el protocolo, aquellos que quieran ingresar a las cataratas deberán tener el esquema de vacunación completo (dos dosis) en caso de sufrir patologías, y una dosis de cualquier vacuna contra el COVID-19 si no son adultos mayores y no tienen enfermedades de base.Además, los turistas deberán presentar un análisis negativo de la enfermedad respiratorio con un máximo de 48 horas antes de su llegada o realiarlo en la zona de acceso al paso internacional.También tendrán que registrarse en la aplicación Misiones Digital para dejar constancia de la hoja de ruta, explicó la Cancillería.Las autoridades argentina están estudiando la propuesta de Brasil y Paraguay de que en el limitado número de turistas a los que se permitirá el ingreso no se incluyan ciudadanos de esas nacionalidades, añadió el funcionario.La mayoría de los circuitos turísticos del continente cerraron al público tras la declaración de pandemia en marzo de 2020 y reabrieron a medida que la situación epidemiológica de la población comenzó a mejorar este año.

