Biden entierra a EEUU: ¿responsable o cómplice de los atentados en Kabul?

Biden entierra a EEUU: ¿responsable o cómplice de los atentados en Kabul?

Demasiadas dudas que dejan a EEUU en muy mal lugar, son las que quedan tras los atentados en el aeropuerto de Kabul. Las interrogantes van desde cómo fue... 27.08.2021, Sputnik Mundo

Preguntas sin respuestasMás de 100 personas muertas, entre ellos varios niños y 13 soldados estadounidenses, y más de 170 heridos. Es el saldo del atentado yihadista en el aeropuerto de Kabul. Pero aparte de esta catastrófica realidad, lo más inquietantes son las interrogantes que surgen de todo esto, que superan al número de certezas.Por un lado, el movimiento Talibán, proscrito en Rusia y otros países, condena el ataque terrorista, pero por otro, responsabiliza del mismo a EEUU, al indicar que los soldados estadounidenses son los encargados de la seguridad en el aeropuerto. Luego está otra realidad: la seguridad perimetral de la terminal aérea está a cargo de los talibanes.Entonces, inevitablemente surgen interrogantes: ¿cómo logró pasar los controles perimetrales de los talibanes, un terrorista con un cinturón explosivo, para situarse, tal como dicen las informaciones, a cinco metros de los soldados norteamericanos? En este sentido, el jefe del Mando Central de EEUU [CENTCOM], el general Kenneth Mackenzie, tiró de presunción de inocencia: dijo que no tiene ninguna información que sugiera que los talibanes hicieran posible este ataque suicida.Para el analista internacional Enrique Refoyo, todo lo que está ocurriendo en Afganistán denota "una posición de un liderazgo muy nefasto [de EEUU], muy poco organizado, y que también ha producido ese miedo en todos los países aliados de EEUU, de la OTAN y la Unión Europea, en ese 'sálvese quien pueda'. 'Pilla todo lo que puedas, y lárgate'", ironiza el experto.Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpaDespués tenemos al presidente de EEUU, Joe Biden. En su intervención en la Casa Blanca tras estos ataques, hizo el mea culpa: "Soy responsable fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido últimamente", dijo tras ser consultado sobre si sobre él pesaba responsabilidad por cómo se ha estado desarrollado la evacuación.A renglón seguido, lanzó el envite. "Aquellos que llevaron a cabo este ataque, así como cualquiera que desee [hacer] daño a EEUU, sepan esto: No perdonaremos. No olvidaremos. Los cazaremos y les haremos pagar". Entonces, Biden dijo algo inquietante: ordenó "desarrollar planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones" del Estado Islámico. "Responderemos con fuerza y precisión cuando queramos, en el lugar que elijamos y de la manera de nuestra elección".Y es aquí donde surge otra interrogante: si los servicios de inteligencia de EEUU ya sabían dónde están estos terroristas, pues Biden dice que los atacarán "con fuerza y precisión cuando queramos, en el lugar que elijamos y de la manera de nuestra elección", ¿cómo es que no los han atacado antes? ¿Qué estaban esperando?20 años no es nadaLuego de 20 años de la ocupación Afganistán por parte de fuerzas occidentales con el objetivo de erradicar a los talibanes, la realidad indica que ese grupo extremista está más fuerte que nunca, y se hizo con el control casi absoluto del país en un tris.Entonces, surgen más preguntas: ¿de qué sirvieron esos 20 años? ¿Qué estuvieron haciendo durante dos décadas las fuerzas occidentales en Afganistán, si el grupo terrorista al que fueron a combatir, no sólo está más fuerte que nunca, sino que además se da el lujo de echar a EEUU y la OTAN a las patadas, con ultimátums, amenazas, y encima se ejecuta un ataque terrorista? De hecho, este ataque tuvo lugar poco más de una semana después de que Biden asegurara que su país había cumplido su misión en Afganistán, tras vencer "el terrorismo" en ese país centroasiático.De acuerdo a Refoyo, lo que ha ocurrido en los últimos días en Afganistán es un serio varapalo a la imagen de EEUU en el mundo, por el lado ideológico y por el lado práctico. "Porque se ha demostrado que no eran capaces de organizar nada, ni de liderar nada en Afganistán, y además teniendo todo a favor: tenían todos los recursos materiales disponibles, los mejores en el mundo y no eran capaces de organizar eso, y acabaron provocando todo lo que hemos visto en el aeropuerto de Afganistán", concluye.

Guido Osvaldo Los yankees han sido y son carroñeros bajo la impudicia de la democracia made in Usa acabaron con México con España con Japón y en Europa occidental por obra y gracia de a Unión Soviética que de no ser por el ejército ruso toda Europa y parte de América estaríamos hablando alemán y ahora con el rabo entre las patas los echaron de Afganistán como lo hicieron antes los vietnamitas, ya no engañan a nadie tienen poder económico y militar pero no tiene ni ideología ni conciencia de país hoy renegando piden ayuda para atacar a terroristas y me preguntó ? Que país es más terrorista que Usa? Bombas atómicas contra civiles desarmados bombas en aviones con deportistas cubanos masacres Buntao y Quchi hasta donde van a llegar estos dedalmados que ahora quieren pactar con los talibanes moderados después de masacrarlos durante veinte años solo me resta decir Adiós Mr.Biden 1

