https://mundo.sputniknews.com/20210827/atentados-en-afganistan-liderazgo-nefasto-de-eeuu-1115469311.html

Atentados en Afganistán: "liderazgo nefasto" de EEUU

Atentados en Afganistán: "liderazgo nefasto" de EEUU

El atentado yihadista en el aeropuerto de Kabul mató a más de 100 personas, entre las cuales había muchos niños y 13 soldados estadounidenses. Y mientras... 27.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-27T19:15+0000

2021-08-27T19:15+0000

2021-08-27T19:15+0000

octavo mandamiento

eeuu

afganistán

atentado

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115473705_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_5bf313047e2121cc4902b4628c24bf32.png

Atentados en Afganistán: "liderazgo nefasto" de EEUU Atentados en Afganistán: "liderazgo nefasto" de EEUU

Preguntas sin respuestasAparte de las muertes, el atentado habría causado más de 170 heridos, entre los cuales se encontrarían 15 soldados de EEUU. Este ataque deja muchísimas más interrogantes, que certezas. Las certezas básicamente son las pérdidas de vidas humanas y los autores de la masacre.Por un lado, el movimiento Talibán, proscrito en Rusia y otros países, condena el ataque terrorista, pero por otro, responsabiliza del mismo a EEUU ya que los soldados estadounidenses son los encargados de la seguridad en el aeropuerto. Luego está otra realidad: la seguridad perimetral del aeropuerto está a cargo de los talibanes.Entonces, inevitablemente surgen interrogantes: ¿cómo logró pasar los controles perimetrales de los talibanes, un terrorista con un cinturón explosivo, para situarse, tal como dicen las informaciones, a cinco metros de los soldados norteamericanos? En este sentido, el jefe del Mando Central de EEUU [CENTCOM], el general Kenneth Mackenzie, deslinda de responsabilidades a los extremistas: dijo que no tiene ninguna información que sugiera que los talibanes hicieran posible este ataque suicida.Después tenemos al presidente de EEUU, Joe Biden. En su intervención en la Casa Blanca tras estos ataques, hizo el mea culpa: "Soy responsable fundamentalmente de todo lo que ha ocurrido últimamente". Lo declaró tras ser consultado sobre si sobre él pesaba alguna responsabilidad por la forma en que se ha desarrollado la evacuación, tras la toma del poder por los talibanes.Entonces aquí surge la interrogante: si los servicios de inteligencia de EEUU ya sabían dónde están estos terroristas, porque Biden dice que los atacarán "con fuerza y precisión cuando queramos, en el lugar que elijamos y de la manera de nuestra elección", ¿cómo es que no los han atacado antes? ¿Qué estaban esperando?Para el analista internacional Enrique Refoyo, todo lo que está ocurriendo en Afganistán denota "una posición de un liderazgo muy nefasto [de EEUU], muy poco organizado, y que también ha producido ese miedo en todos los países aliados de EEUU, de la OTAN y la Unión Europea, en ese 'sálvese quien pueda'. 'Pilla todo lo que puedas, y lárgate'", ironiza el experto."Un golpe al prestigio": ¿Teme Occidente que Rusia y China traigan estabilidad a Afganistán?EEUU y sus aliados están visiblemente preocupados por la posibilidad de que Rusia y China ocupen el vacío de poder que dejan en Afganistán. Y es que las iniciativas de Moscú y Pekín sí que podrían traer la estabilidad y prosperidad a ese país, lo cual volvería a golpear el prestigio de Occidente, según el analista internacional Fernando Mon.El nerviosismo occidental se ve reflejado en declaraciones como las del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien expresó su alarma ante la perspectiva de que "chinos y rusos tomen el control de la situación" en Afganistán, al tiempo que la prensa dominante presenta como algo escandaloso los contactos que se están dando entre ambas potencias y el Talibán, una organización proscrita en Rusia y otros países.Unos contactos que, según Mon, tienen que ver con que Asia Central es una zona de extrema importancia para la seguridad de esos dos países, además de que China está interesada en "incorporar a Afganistán a lo que se llama la Nueva Ruta de la Seda"."EEUU y las potencias de Europa Occidental, que forman parte de la OTAN, tratan de evitar que Rusia y China tengan presencia en Afganistán y que la situación se estabilice a partir de las iniciativas de Moscú y Pekín, porque eso aumentaría el poder de estas potencias, les daría un mayor prestigio internacional —del que ya han ganado en los últimos años—, y mostraría la diferencia que puede haber entre China y Rusia con EEUU, país que genera este tipo de desastres, al tiempo que Moscú y Pekín son los que realmente terminan estabilizando situaciones como la creada en Afganistán. Claro que Occidente está preocupado, y trata de evitar que eso suceda", concluyó el analista.Crisis migratoria en el Este de Europa: ¿Se niega Occidente a pagar la factura?Bielorrusia es la culpable de la crisis migratoria que se desarrolla actualmente en el Este de Europa. Es así como venden políticos y medios occidentales la masiva llegada de refugiados a Letonia, Lituania y Polonia a través del territorio bielorruso. Unas acusaciones que constituyen una fake news.En el caso de Polonia, se detectaron más de 3.000 intentos de cruce ilegal de su frontera con Bielorrusia desde el inicio de agosto —mientras que el año pasado solo fueron 120 personas—, al tiempo que tan sólo este miércoles fueron detenidos 71 migrantes. La situación le molesta y mucho a la población polaca. Según una reciente encuesta, más de la mitad de los habitantes de este país está a favor de que las autoridades levanten una valla que frente las oleadas migratorias.De hecho, esta semana el ministro de Defensa polaco anunció la construcción de "una nueva y sólida valla de una altura de 2,5 metros" en la frontera con Bielorrusia y prometió duplicar "la cifra de militares que sirven en la frontera hasta los 2.000 soldados". Es más: afirmó que la emergencia migratoria en la frontera de Bielorrusia ha sido provocada por un "juego sucio" de Minsk y Moscú.Es muy llamativo que en todas sus declaraciones y amenazas contra Minsk, Occidente rehúse hablar sobre quiénes son los migrantes y refugiados que buscan entrar en el bloque comunitario a través del territorio de Bielorrusia. No aparecieron de la nada, sino que en su mayoría son personas que huyen de países destruidos por EEUU y sus aliados de la OTAN: más de la mitad de estos migrantes proceden de Irak.

eeuu

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, afganistán, atentado, los talibanes toman el control de afganistán, аудио