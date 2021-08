https://mundo.sputniknews.com/20210827/a-mil-dias-de-amlo-en-el-gobierno-como-avanza-mexico-1115467441.html

A mil días de AMLO en el gobierno, ¿cómo avanza México?

A mil días de AMLO en el gobierno, ¿cómo avanza México?

Tras ganar en una elección histórica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició lo que él mismo llamó la Cuarta Transformación de México... 27.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-27T17:56+0000

2021-08-27T17:56+0000

2021-08-27T17:57+0000

américa latina

corrupción

andrés manuel lópez obrador

feminicidios

morena

tren maya

t-mec

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115470575_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_c51ab0ac147dd866aa8616c47eb860d6.jpg

Durante la conferencia matutina del día 1000 de López Obrador —a la cual no pudo asistir por un bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Chiapas —, se presentaron los primeros spots para promover el tercer informe de gobierno que se dará el 1 de septiembre.En los materiales, en los cuales vemos a López Obrador hablando de frente a la cámara, el presidente presenta los avances que ha tenido su gobierno en el último año, entre los cuales menciona la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes de familias pobres, y volver derechos constitucionales la pensión médica y medicamentos gratuitos.Con la frase Hechos, no palabras, López Obrador también presumió que el 80% de los empleos perdidos por la pandemia de COVID-19 ya se habían recuperado; el aumento del 50% al salario de los trabajadores y la estimación de crecimiento del 6% para este año.Tres años de gobiernoAunque será hasta el 1 de septiembre cuando el presidente de México presente de manera oficial el tercer informe de gobierno, el pasado 1 de dio a conocer un primer avance en el marco de la conmemoración de su triunfo electoral.Durante la presentación del informe, López Obrador reconoció que hubo un incremento del 14% en la incidencia de feminicidios; del 26% en extorsión y del 9% en el robo a transporte individual; sin embargo, en contraste, la incidencia delictiva bajó.Esta tendencia se mantiene ya que, en el segundo informe de gobierno, el presidente aceptó que "todavía falta mucho para pacificar al país", pero sostuvo que se revirtió la tendencia al alza en la mayoría de los índices delictivos.Pese a ello, consideró que, de los 100 compromisos que hizo, sólo quedan tres pendientes: descentralización del gobierno federal; impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables, y el acceso a la justicia para los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Respecto a la descentralización, hasta el tercer informe, sólo la Secretaría de Turismo y la de Cultura confirmaron el cambio de sedes a Quintana Roo y Tlaxcala, respectivamente.Sobre el desarrollo de energías renovables, éstas se contemplan en la reforma energética presentada en marzo de 2021 por el presidente de México, pero que no ha sido implementada por los más de 300 recursos legales que particulares y ONG interpusieron contra la reforma.Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el análisis de la viabilidad de la reforma energética, el propio titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, confirmó que se presentará una nueva iniciativa para que sea votada y discutida por la LXV Legislatura, próxima a entrar a funciones, pues se requieren aprobar cambios a la Constitución.Con relación al caso Ayotzinapa, López Obrador refirió el pasado 19 de agosto que "no es un asunto sencillo ", pero pidió "no perder la fe " en que se tendrá justicia para los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.Sobre este tema, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, reconoció en entrevista para La Jornada que hay disposición del Ejecutivo, pero aún hay obstrucción por parte de las dependencias locales y federales (incluidas el Ejército) para ampliar la información sobre el caso.Momentos clave de la 4TA lo largo de estos mil días tanto el tabasqueño como su Gobierno han tomado algunas decisiones que han provocado polémica y momentos clave como son:La primera consulta ciudadana realizada por López Obrador —aun cuando no estaba en funciones-—se realizó a finales de 2018, y en ésta se decidió la suspensión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para dar paso a la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, cuyo avance fue presentado en junio de 2021.Otro ejercicio democrático icónico durante el gobierno del mandatario ocurrió el 1 de agosto de 2021, cuando se realizó la primera consulta popular a nivel nacional para decidir si se iniciaba un juicio en contra de varios expresidentes. No obstante, la consulta no fue vinculante al no haber alcanzado el mínimo de participación del padrón electoral, 40% (participó menos del 8%).Otro proyecto que se sometió a consulta ciudadana fue la Construcción del Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios de la Cuarta Transformación, y la cual busca conectar los estados Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, para impulsa el turismo.Aunque el Tren Maya ha sido duramente criticado por el impacto ambiental que podría generar en zonas protegidas, el pasado 27 de agosto, el director general del Fondo Nacional de Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que se incrementarán en un 33% los recursos asignados para el proyecto, por lo cual el costo total aumentará a 200 mil millones de pesos (1.000 millones de dólares).Uno de los temas que Andrés Manuel López Obrador impulsó desde su campaña fue la venta del avión presidencial, el Boeing 757-225, adquirido por el expresidente Felipe Calderón, pero usado por el expresidente Enrique Peña Nieto.Aunque se anunció que había al menos dos compradores, hasta el momento el avión presidencial no ha sido vendido. Sin embargo, en septiembre de 2020, se realizó una rifa a través de la Lotería Nacional para devolver al erario parte de los recursos que se gastaron.Luego de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump propuso la suspensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los gobiernos de México, Canadá y EEUU firmaron un nuevo acuerdo, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Este nuevo acuerdo entró en vigor el 1 de julio de 2020 y establece, entre otros puntos, los lineamientos para para el comercio digital entre las tres naciones firmantes; inclusión de pequeños y medianos empresarios a la economía global, y diversas disposiciones en materia laboral.Uno de los momentos más comentados a nivel internacional fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Corona Española una disculpa por la conquista, a través de una carta.Aunque los reyes de España no contestaron a la misiva, el pasado 13 de agosto el tema volvió a la agenda pública cuando, de manera oficial, el gobierno federal conmemoró 500 años de resistencia indígena en México y no el aniversario de la caída de Tenochtitlán.Durante los tres años de gobierno, el presidente López Obrador ha realizado 30 cambios en su gabinete en diversas dependencias, entre las que destacan, la Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entre otras.El cambio más reciente fue anunciado el miércoles 25 de agosto cuando se informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cedería el puesto al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López López, para volver a su curul en el Senado.

https://mundo.sputniknews.com/20210817/deuda-publica-crece-menos-con-amlo-que-con-sus-pena-nieto-calderon-y-fox-1115145484.html

https://mundo.sputniknews.com/20210520/reformas-energeticas-en-mexico-calientan-la-relacion-con-eeuu-1112393928.html

https://mundo.sputniknews.com/20180927/ayotzinapa-deuda-enrique-nieto-gobierno-estudiantes-1082318567.html

https://mundo.sputniknews.com/20210825/el-megaproyecto-de-amlo-desvia-su-ruta-y-ahorra-100-millones-de-dolares-1115402712.html

https://mundo.sputniknews.com/20200727/el-precio-que-le-costo-a-mexico-tener-un-avion-presidencial-1092225613.html

https://mundo.sputniknews.com/20200701/el-abece-de-los-beneficios-y-riesgos-que-trae-a-mexico-el-t-mec-1091929560.html

https://mundo.sputniknews.com/20210820/ni-siquiera-tuvieron-la-amabilidad-de-contestar-amlo-sobre-la-carta-enviada-al-rey-de-espana-1115266972.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corrupción, andrés manuel lópez obrador, feminicidios, morena, tren maya, t-mec, méxico