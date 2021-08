https://mundo.sputniknews.com/20210826/un-empresario-responde-a-las-criticas-de-un-cliente-de-un-restaurante-dejando-4000-euros-de-propina-1115421515.html

Un empresario responde a las críticas de un cliente de un restaurante dejando 4.000 euros de propina

El catalán voló desde Barcelona hasta Marbella para tener este gesto con los camareros del local. ¿A qué se debió su reacción? 26.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-26T14:55+0000

2021-08-26T14:55+0000

2021-08-26T14:55+0000

españa

restaurante

cuenta

viral

Todo comenzó con un tweet que se viralizó el 1 de agosto. El experto en trading Enrique Moris subió a la red una fotografía con la cuenta de una comida que realizó en compañía de otras siete personas en un restaurante de Marbella. La cuenta superba los 4.000 euros. Su objetivo era quejarse de que tras abonar la cantidad correspondiente "el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina".Las redes sociales no tardaron en llenarse de críticas, pero no hacia la actuación de camarero. Los internautas no tardaron en apreciar que la cantidad que se había gastado en hamburguesas y champán.Al conocer la noticia, el empresario catalán Raúl Castañeda no se lo pensó dos veces y decidió personarse en el restaurante para tener un detalle con la plantilla. Para ello, voló desde Barcelona hasta Marbella y pidió la misma mesa, la número 17, de la que disfrutó acompañado por otras seis personas. A la hora de abonar la cuenta, pidió a incluir en el ticket una propina de 4.098 euros.Castañeda subió el ticket a su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje directo en alusión al cliente que se quejó: “el mismo importe que presumiste en pagar una comida, yo lo hago dejándolo de propina a los mismos camareros con los que te cabreaste. Por cierto, muy buen servicio”. La publicación ya lleva más de 9.000 likes.

restaurante, cuenta, viral