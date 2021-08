https://mundo.sputniknews.com/20210826/tribunal-supremo-de-brasil-mantiene-validez-de-ley-que-da-autonomia-al-banco-central-1115434992.html

Tribunal Supremo de Brasil mantiene validez de ley que da autonomía al Banco Central

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó la petición para declarar inconstitucional la ley que dio autonomía al Banco Central... 26.08.2021, Sputnik Mundo

Los jueces del Supremo decidieron, por ocho votos a dos, rechazar la petición de dos partidos de la oposición —el Partido de los Trabajadores y el Partido Socialismo y Libertad— y mantener la validez de la ley que dio libertad de actuación al Banco Central, según avanzaron medios como el portal G1.La ley de la autonomía del Banco Central fue aprobada por el Congreso Nacional en febrero y refrendada por el presidente Jair Bolsonaro dos semanas después.El juez Ricardo Lewandowski, relator de la petición de los partidos de la oposición, les dio la razón y consideró la ley inconstitucional, porque según su criterio la iniciativa de dar autonomía al Banco Central es competencia exclusiva del presidente de la República, no del Congreso Nacional.No obstante, esta tesis no fue compartida por el resto de colegas en la corte, que de forma mayoritaria consideraron que no hay problemas en que los parlamentarios puedan presentar iniciativas de política económica y monetaria.

