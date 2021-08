¿Qué son (o fueron) los 'Rolingas'? Cuando Argentina hizo suya a los Rolling Stones

https://mundo.sputniknews.com/20210826/que-son-o-fueron-los-rolingas-cuando-argentina-hizo-suya-a-los-rolling-stones-1115437271.html

26.08.2021

Tras el fallecimiento de Charlie Watts, uno de los miembros fundadores de The Rolling Stones, la banda de rock n' roll más longeva y representativa del género, las muestras de congoja y pesar dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos.Pero hay un lugar, a miles de kilómetros de la ciudad de Londres, donde falleció Watts, en el que el pesar fue significativamente mayor: Argentina.Es que el país sudamericano es testigo del mayor fanatismo por la banda londinense que se haya visto en el mundo. A lo largo del tiempo, se ha denominado a este fanatismo de distintas y variadas formas, que van desde fenómeno contracultural a 'tribu urbana'.Desde fines de la década de 1980, la 'cultura rolinga' se enmarca en "lo que normalmente se conoce como 'rock chabón': una cultura rockera barrial que emergió en Buenos Aires y está a medio camino entre el populismo argentino y las ansiedades cosmopolitas de la generación post-dictadura", afirma el doctor en etnomusicología de la Case Western Reserve University, Luis Achondo.La cultura rolinga y el rock chabón barrial tuvieron su apogeo en la década de 1990. Alcanzó notoriedad pública y masiva a partir de la primera visita de los Rolling Stones a Buenos Aires en 1995.Sin embargo, exponentes locales como Ratones Paranoicos, Viejas Locas o Los Piojos, expresaban el deseo de conectar con juventudes en otros lugares geográficos pero manteniendo un fuerte discurso nacional.Barrio, fútbol, alcohol y amistadA diferencia de expresiones rockeras argentinas previas, la cultura rolinga y el rock chabón no sólo están conectados con la cultura barrial argentina, sino también con la experiencia proletaria porteña. "Es una afirmación de clase que se distancia de los valores y expresiones de la élite argentina", apuntó."Esto es clave, ya que emergió durante la celebración de políticas neoliberales en Argentina. El debilitamiento del históricamente potente Estado argentino, afectó directamente a la clase trabajadora, reduciendo las oportunidades de trabajo de los jóvenes, especialmente", sostiene Achondo.La cultura rolinga, es una afirmación de las formas de socialización que emergieron en este contexto. Celebra la vida barrial, el consumo de alcohol, la amistad, y por supuesto el fútbol."Por ahí te gustaban los Stones y no sabías ni inglés. Pero ese no era el tema, sino sentirte parte de una movida, de chicos y chicas que vibraban por lo mismo que vos, que vivían las mismas realidades que vos", relató a Sputnik, Yamila, empleada bancaria de Lanús, en la zona sur del conurbano bonaerense y cercana a los 40 años en la actualidad.El punto cúlmine de esa cultura fue, quizás, la 'Tragedia de Cromañón', un incendio con resultado de muerte por asfixia y aplastamiento para 194 jóvenes, tras el uso de bengalas en un lugar cerrado, el 30 de diciembre de 2004, mientras Callejeros, exponente en crecimiento de esta contracultura en aquél entonces, tocaba en un pub porteño.A partir de ese momento, "toda la cultura rolinga fue criminalizada, escondiéndose nuevamente en el conurbano. Desapareció de la capital", relata con resignación Yamila."Es difícil saber por qué los Rolling Stones específicamente pegaron tanto, pero al mismo tiempo es un ejemplo de lo altamente impredecible que es, la circulación de música popular. De cómo significantes circulan y adquieren otros significados", concluyó Achondo.

