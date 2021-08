¿Pagarán más los mexicanos por refrescos y cerveza a raíz de las fuertes sequías?

https://mundo.sputniknews.com/20210826/pagaran-mas-los-mexicanos-por-refrescos-y-cerveza-a-raiz-de-las-fuertes-sequias-1115440315.html

El pasado 11 de agosto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó una declaratoria de emergencia para alertar sobre falta de agua en cuencas, lo que resta del año, situación que repercutirá en las plantas dedicadas a la producción de este tipo de bebidas.El agua es utilizada en dichas empresas no solo para la elaboración de sus productos, también para el lavado de los envases retornables, producción de materias primas y de envases desechables.Cada una de las compañías de este sector que operan en el país poseen un programa para la gestión de agua, que han desarrollado a lo largo de los años, aunque podría no ser suficiente y verse obligadas a incrementar el gasto de capital para mantener un acceso adecuado al líquido.Los expertos, citados por Expansión, aseguran que empresas como Arca Continental y Coca Cola Femsa tendrían que bajar su producción, situación que afectaría el inventario de sus bodegas y centros de distribución para entregar a sus clientes, aunque los precios de sus productos no aumentarían.En cuanto a las cerveceras, aseguran que éstas también han buscado eficientar sus procesos para utilizar menos agua potable y que el impacto sería menor debido a que algunas de ellas ya operan en zonas donde se vive la falta de agua.Conagua ya toma medidasAnte dicho panorama, la Conagua ya implementa medidas para garantizar el abasto de agua, planea reducir los volúmenes permitidos a los usuarios de las cuencas afectadas, e implementar los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación en Baja California, Baja California Sur, costas de Guerrero y costas de Oaxaca, zonas del Río Pánuco, Río Papaloapan, Río Bravo, Lerma Chapala y Río Yaqui.La dependencia asegura que dichas disposiciones están enfocadas a "garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población (abastecimiento doméstico y público urbano, tanto en localidades rurales como urbanas), así como disminuir efectos negativos de la sequía sobre el ambiente, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos".Cancelación de plantaApenas en noviembre pasado, como parte de la problemática de la falta de agua, el gobierno federal decidió cancelar la construcción de una planta de la empresa Constellation Brands en Mexicali, Baja California; ofreció a la empresa trasladar la inversión al sureste del país, zona en donde hay un menor estrés hídrico.

