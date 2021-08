https://mundo.sputniknews.com/20210826/millan-astray-recuerda-a-madrid-el-peso-del-franquismo-en-su-paisaje-urbano-1115429371.html

Millán Astray recuerda a Madrid el peso del franquismo en su paisaje urbano

Millán Astray recuerda a Madrid el peso del franquismo en su paisaje urbano

MADRID (Sputnik) — El novio de la muerte vuelve a Madrid. El 24 de agosto dos operarios del Ayuntamiento recolocaron el rótulo que bautiza como 'Calle del...

españa

franquismo

madrid

guerra civil española 1936-1939

Durante la operación, los trabajadores retiraron el cartel de la Calle de la Maestra Justa Freire, una pedagoga de principios del siglo XX cuyo nombre sustituyó al del general franquista en abril de 2018.La cronología de la historia es la siguiente. En 2017 la alcaldesa de la ciudad era Manuela Carmena, líder de Ahora Madrid, una plataforma progresista de nuevo cuño nacida al calor de la irrupción de Podemos. Su consistorio decidió dar un lavado de cara al callejero de Madrid retirando los nombres de 52 vías y plazas que homenajeaban a personas o acontecimientos relacionados con el franquismo.La decisión se adoptó al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que insta a la retirada de los símbolos que exalten la sublevación militar contra el Gobierno democrático de la Segunda República en 1936, la consiguiente Guerra Civil que duró hasta 1939 o la posterior dictadura del general Francisco Franco hasta 1975.Sin embargo, dos asociaciones ultraderechistas recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el pasado mes de mayo emitió una sentencia obligando a mantener varios de los nombres retirados, asegurando que no suponen una exaltación del franquismo.Destacan casos como el de la Calle de los caídos de la División Azul —los voluntarios españoles que combatieron junto a Alemania nazi contra la URRS— o la dedicada a los hermanos falangistas García Noblejas, pero sobre todo la que honra a Millán Astray.Para justificar su decisión, el TSJM afirmaba que no puede decirse de forma inequívoca que Millán Astray participara en la sublevación militar de 1936 ni en las acciones bélicas posteriores o en la represión durante la dictadura de Franco.¿Quién fue Millán Astray?Es cierto que José Millán Astray (La Coruña, 1879) no se encontraba en España durante el levantamiento militar. Tras tener un papel destacado en la guerra del Rif (1911-1927) como fundador de la Legión Española —donde tuvo a Franco bajo su mando— al frente de unas tropas especialmente sanguinarias, en 1936 había sido relegado al Cuerpo de Inválidos.En esos momentos dedicaba gran parte de su tiempo a pasearse por los salones de los ricos para exhibir sus heridas de guerra, entre las que destacan la pérdida de un ojo y un brazo, marcas que él mismo lucía con inmenso orgullo, lo que le valió el apodo del "glorioso mutilado".De hecho, el golpe militar del 17 de julio le sorprendió en Argentina, donde se encontraba dando una gira de conferencias. Sin embargo, el consenso entre los historiadores es que jugó un papel importante tras el golpe.Tanto es así que el hispanista Paul Preston, uno de los más prestigiosos estudiosos de la Guerra Civil, se paró a estudiar su figura en el libro Las tres Españas del 36 (1998), que repasa el contexto que llevó al golpe militar a través de las biografías de nueve personajes de la época.En ese libro Preston cuenta que, nada más conocer la sublevación, Millán Astray se desplazó a España para unirse al general Franco, que le nombró su responsable de prensa y propaganda."Su contribución al ideario violento de la extrema derecha española fue única […] Durante la guerra civil creó y divulgó incansablemente la imagen de Franco como salvador invencible", cuenta Preston, que califica a Millán Astray como "la persona que más influencia ejerció en la formación moral e ideológica de Francisco Franco", a quien además ayudó a auparse en el escalafón interno como líder de los sublevados.Una cicatriz en el callejeroEl fallo del TSJM recuerda que la calle de Millán Astray recibió su nombre en 1924 por su papel como fundador de La Legión Española, por lo que el tribunal regional decide obviar su historia posterior para concluir que mantener la nomenclatura no supone "exaltación alguna" del franquismo.Tras el varapalo judicial al cambio de nombre, el actual Ayuntamiento de Madrid —gobernado ahora por una coalición de conservadores y liberales— se negó a dar una respuesta política, rechazando una propuesta de los partidos de izquierda para abordar el cambio de nombre de forma ordinaria a través de las ordenanzas municipales, sin apelar a la ley de memoria.Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denuncian que todo el proceso demuestra las fallas de la ley de memoria —reformada hace unos meses—, pero sobre todo la falta de sensibilidad política para aplicarla.Según su análisis, la calle de Millán Astray es solo un síntoma más de una "falta de higiene democrática" que se puede notar en otros muchos puntos del mapa Madrid. A su modo de ver, el más significativo se produce "a pocos metros del Palacio de la Moncloa, que es la sede oficial del Gobierno, donde se encuentra un arco en honor a la victoria del ejército de Franco"."Nuestros presidentes han debido pasar a su lado cientos de veces. A ninguno, ni de izquierda ni de derecha, ha parecido molestarle, porque ahí sigue", lamenta Silva.

madrid

franquismo, madrid, guerra civil española 1936-1939