La guerra afgana fue en gran medida "una transferencia de riqueza" a contratistas militares

La guerra afgana fue en gran medida "una transferencia de riqueza" a contratistas militares

El analista que formuló la teoría de los cisnes negros, el libanés Nassim Nicholas Taleb, cree que la guerra de Afganistán fue "en gran medida, una... 26.08.2021, Sputnik Mundo

Algunos respondieron al tuit de Taleb recordando que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, dijo hace años que el objetivo en Afganistán "era tener una guerra interminable, no una guerra que tuviera éxito", con el fin de "lavar el dinero de las bases impositivas de Estados Unidos" para que llegase "a las manos de la élite de la seguridad transnacional"."No pretendo ninguna conspiración, son solo los hechos", añadió Taleb.No es la primera vez que el libanés nacionalizado estadounidense se pronuncia sobre Afganistán. En otro tuit comparó la "claridad mental" de un analista de Washington con una caja de cables enredados. Sus palabras se suman a las de otros analistas centrados en el papel de los contratistas militares. Saqib Qureshi, profesor visitante de la London School of Economics, escribió recientemente un artículo de opinión en Newsweek titulado Los talibanes no ganaron en Afganistán, lo hicieron los contratistas de defensa.

