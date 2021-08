https://mundo.sputniknews.com/20210826/gobierno-de-colombia-expedira-decreto-para-proteger-escanos-para-victimas-en-congreso-1115432657.html

Gobierno de Colombia expedirá decreto para proteger escaños para víctimas en Congreso

El Gobierno de Colombia anunció que expedirá un decreto para asegurar que las víctimas del conflicto armado sean las verdaderas beneficiarias de 16 escaños en... 26.08.2021, Sputnik Mundo

"Expediremos un decreto autónomo que incluirá aspectos para asegurar que las víctimas sean las beneficiarias de estas curules y no haya inferencias", dijo el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en un video difundido por su despacho.Según el funcionario, el decreto permite que no haya que expedir una ley ni asistir al Congreso para una reglamentación , y señaló que mediante el mecanismo se reglamentará, por ejemplo, la sanción para quienes sean elegidos para ocupar esos escaños sin cumplir con los requisitos para ello. Los 16 escaños para las víctimas fueron definidos en los diálogos de paz de La Habana y podrán ser ocupados sólo en la Cámara de Representantes (diputados) para los períodos 2022-2026 y 2026-2030, por lo que las elecciones legislativas de 2022 serán la primera ocasión en la que se podrá elegir a los representantes de las víctimas en el Congreso.Al respecto, el decreto también reglamentará la suspensión en cualquiera de los puestos de votación de las 16 circunscripciones transitorias de paz —nombre legal de los escaños para las víctimas— en caso de que se presentes alteraciones del orden público, así como lo relativo a mecanismos de observación y transparencia ciudadana, y las campañas de pedagogía y sensibilización en torno a la participación electoral, entre otros asuntos.Aunque los escaños fueron definidos para las víctimas del conflicto armado, el 23 de agosto víctimas y organizaciones de miembros en retiro de la Fuerza Pública de Colombia pidieron que se les asignen cuatro escaños en el Congreso de manera similar a como le fueron asignados 10 a los exmiembros de las antiguas FARC tras la firma del Acuerdo de Paz (en noviembre de 2016) y a las propias víctimas.Según sostuvieron, los cuatro escaños que reclaman deberían existir porque en los 16 que se estipularon para las nueve millones de víctimas ellos no tienen una representación directa.Sin embargo, el Gobierno dice que los escaños para las víctimas no serán modificados con base en lo acordado.

