Eliminados Brasil y Uruguay en los cuartos de final del Mundial de fútbol playa Rusia 2021

MOSCÚ (Sputnik) — Las selecciones de Brasil y Uruguay cayeron en los cuartos de final del Mundial de fútbol playa Rusia 2021 y dejaron a Latinoamérica sin... 26.08.2021, Sputnik Mundo

Brasil no pudo con el sorprendente Senegal y cayó 4-5, en tiempo suplementario en el primer encuentro de los cuartos de final.Los africanos se apoyaron en los goles de Raoul Mendy y Mandione Diagne, dos cada uno, más el tanto de Mamour Diagne para imponerse a la pentacampeona mundial.Por los brasileños anotaron Rodrigo, dos veces, Ze Lucas y el capitán Catarino, pero no fue suficiente para vencer a un equipo de Senegal que ganó el grupo D del torneo y estará en las semifinales por primera vez en su historia.Mientras que Suiza siguió con su paso triunfal —dominó el grupo C por delante de Brasil— y derrotó con facilidad 10-1 a Uruguay en el segundo choque de cuartos de final.Los helvéticos fueron muy efectivos en todos los aspectos de juego para colocarse en semifinales por segunda vez, tras ser subcampeones en 2009.Los otros encuentros de cuartos, que también se disputarán este 26 de agosto, serán Tahití vs Japón y Rusia vs España.La Copa Mundial de fútbol playa de la FIFA Rusia 2021 se celebrará hasta el 29 de agosto en el Luzhniki Beach Soccer Arena de Moscú, construido exclusivamente para el torneo.

