El inoportuno gesto de un diputado argentino se vuelve viral | Vídeo

El diputado macrista Fernando Iglesias es un habitual protagonista de polémicas por sus posturas conservadoras. Sin embargo, ahora se volvió tendencia por... 26.08.2021, Sputnik Mundo

Las campañas políticas no solo exigen a los políticos mostrar ante el público sus mejores propuestas, también los colocan ante la mirada de todos de una forma a la que, muchas veces, no están acostumbrados. Así es que, si un político olvida que está siendo filmado y escrutado por la población, puede dar pasos en falso como el del diputado macrista Fernando Iglesias, durante un acto en la Ciudad de Buenos Aires.Iglesias busca ser reelecto como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas que Argentina celebrará en noviembre de 2021. En ese marco, fue una de las figuras centrales del acto de lanzamiento de campaña de María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y figura principal de la alianza opositora Juntos por el Cambio para los comicios en la capital.Mientras Vidal hablaba a sus simpatizantes sobre las 23 propuestas que impulsaría como diputada, Iglesias permaneció sentado sobre el escenario junto a las también candidatas del macrismo Sabrina Ajmechet y Paula Oliveto.Pero las redes no se quedaron con las propuestas de Vidal sino con un gesto de Fernando Iglesias, que pareció olvidarse de la visibilidad que tenía e introdujo una de sus manos dentro de su pantalón.Lo desagradable e inoportuno del gesto no fue perdonado por los opositores que, desde las redes sociales, cargaron contra Iglesias, habitual protagonista de polémicas por sus posturas conservadoras y misóginas.La repercusión fue tal que el propio Iglesias debió expedirse al respecto en su cuenta de Twitter, cuando un usuario lo consultó irónicamente."Me operé de hernia este año en el Hospital Británico ¿por?", fue la respuesta ensayada por el legislador y candidato.

argentina

política, insólito, argentina, paso