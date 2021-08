https://mundo.sputniknews.com/20210826/eeuu-cae-de-rodillas-ante-a-los-talibanes-1115429094.html

EEUU cae de rodillas ante a los talibanes

EEUU cae de rodillas ante a los talibanes

Así lo entiende Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes. Y mientras expertos advierten que la creciente agresividad de Occidente...

Movimiento Talibán somete a EEUUEl presidente de EEUU, Joe Biden, permitió que los talibanes dirijan la política exterior de Washington y arruinó la reputación de la nación en la escena mundial. Así de contundente se manifestó Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes. Esto no hace más que dirigir las miradas hacia las diferentes posturas y perspectivas respecto a Afganistán que han asumido, por un lado Rusia, China y países de Asia Central, y por otro, Occidente.Y es que en las recientes conversaciones telefónicas que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo con su par de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, todos ellos coincidieron en abogar por utilizar las capacidades de la Organización de Cooperación de Shanghái [OCS] en la lucha contra el terrorismo y la amenaza de las drogas, y de acuerdo a declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, “Rusia desea que cesen los ríos de opiáceos que corren a todas las partes del mundo".Además, Moscú asume una perspectiva cautelosa respecto al movimiento Talibán –proscrito en Rusia– respecto a que "se debe seguir muy atentamente cómo serán los pasos que el talibán dará para garantizar el orden en el país y la seguridad de los ciudadanos y de los diplomáticos rusos, así como del personal de otras misiones diplomáticas".Por otro lado, durante los 20 años que las fuerzas occidentales permanecieron en Afganistán, el área total de cultivo de opio en ese país aumentó de 8.000 hectáreas en el año 2000, a 224 mil hectáreas en 2020. Es decir, creció un 2800%. En este contexto, la canciller alemana Angela Merkel ha destacado "la necesidad de preservar la mayor parte de los cambios que se produjeron en Afganistán durante los últimos 20 años", mientras el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, declara que, en adelante, su país adoptará "una posición hacia cualquier gobierno talibán en Afganistán basándonos en una simple propuesta: nuestros intereses y si nos ayudan a promoverlos o no"."El peor escenario": advierten del riesgo de “un enfrentamiento directo” de EEUU contra sus rivalesLa creciente agresividad de Occidente, que se manifiesta a través de sus sanciones unilaterales y movimientos militares, refleja en realidad su debilidad cada vez mayor, así como el pánico ante la imparable gestación de un "relevante" polo de poder protagonizado por Rusia, China y la India. Así opina el analista mexicano Carlos Venegas Toledo.Según Venegas Toledo, experto en temas geopolíticos, los músculos que exhibe EEUU en la arena internacional buscan ocultar sus problemas –tanto internos, como externos– que crecen como una bola de nieve. Señaló que la actuación norteamericana recuerda mucho a la de la antigua Unión Soviética a pocos años de su desplome."En sus últimos años, la URSS empezó a mostrar mucho músculo para seguir mostrando su superioridad, cuando ya después pudimos ver que internamente el país no estaba bien, lo cual lo llevó a la desintegración", indicó el analista, al mencionar, entre numerosas deficiencias que atraviesa EEUU. Cuestiones que abarcan, desde unas tensiones políticas internas cada vez más agudas, hasta "la gran desigualdad social y racial", pasando por un muy probable despertar de los movimientos independentistas.Algo que convierte a EEUU en un país extremadamente peligroso, ya que al buscar mantener su hegemonía, podría proceder a "un enfrentamiento directo" con sus rivales. Venegas Toledo subrayó que sería "el peor escenario posible", donde lo deseable para Occidente sería conseguir sus objetivos mediante el soft power, es decir, imponiendo más sanciones y financiando todo aquel –como fuerzas opositoras e incluso grupos extremistas– que pueda debilitar a quienes ven como adversarios.'Banalización del mal': Ucrania machaca a prensa crítica, y a nadie le sorprendeLa Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Teresa Ribeiro, acaba de expresar su "preocupación por la práctica de Ucrania de aplicar sanciones que afectan el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas". Lo hizo a través de un comunicado, reaccionando así a la ola de sanciones contra los medios opositores al Gobierno de Vladímir Zelenski.Entre los portales web bloqueados en los últimos días, se encuentra la página de strana.ua, uno de los medios más populares e influyentes en el país. También se bloqueó el acceso a los contenidos de medios rusos como Védomosti o Moskovski Komsomolets. Ello, luego de que el presidente ucraniano diera luz verde a las respectivas decisiones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.La ofensiva contra las voces indeseables en Ucrania lleva ya mucho tiempo. A modo de ejemplo, el pasado mes de febrero Zelenski sancionó a varias cadenas televisivas supuestamente vinculadas al líder del partido Plataforma Opositora por la Vida, Víktor Medvedchuk, quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de alta traición.Una acusación que no tiene nada que ver con la realidad, sino que, según Medvedchuk, se trata de "represiones políticas" dirigidas contra él y su partido que se opone a la política de las autoridades actuales, abogando por una solución pacífica del conflicto en Donbás y por el restablecimiento de buenas relaciones con Rusia.¿Se prepara Bolsonaro para asaltar a la Corte Suprema y al Congreso Nacional de Brasil?El próximo 7 de septiembre, fecha en que Brasil conmemora el Día de la Independencia, podría desembocar en un asalto a la Corte Suprema y también al Congreso Nacional por parte del presidente Jair Bolsonaro y sus seguidores, según denunció la periodista brasileña Mariana Ghirello, citando informaciones que apuntan en esta dirección.Unos hechos que serían una venganza a "embates en contra del Gobierno de Bolsonaro" como un proceso por corrupción contra su hijo, entre otros hechos desagradables para el mandatario del gigante latinoamericano, explicó Ghirello.Venezuela contraataca en la CPIVenezuela presentó ante la Corte Penal Internacional un nuevo informe con las evidencias del impacto que ha tenido en la población venezolana la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos.El viceministro de políticas antibloqueo de Venezuela, William Castillo, explica que en la Corte Penal Internacional cursan dos procesos sobre Venezuela: uno llamado Venezuela I, sobre la denuncia que hicieron gobiernos del llamado Grupo de Lima por supuestas violaciones a los derechos humanos; y el segundo, que se llama Venezuela II, que es la denuncia que hizo en febrero de 2020 el Gobierno venezolano contra las autoridades estadounidenses que han firmado órdenes ejecutivas y sanciones contra el país con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro."Unos días antes de que la fiscal de la CPI dejara su cargo, remitió un cuestionario, como parte de ese proceso de evaluación para ver si se acepta el caso Venezuela II, y nosotros hemos respondido ese cuestionario y hemos entregado un conjunto de pruebas que demuestran el nexo causal entre la emisión de las medidas coercitivas y la afectación al derecho a la salud, a la vida y a la alimentación del pueblo venezolano", indica Castillo."Para darte un ejemplo concreto. Hemos entregado pruebas de cómo nos hemos dirigido a los bancos, al Citibank, al Novo Banco, al Banco de Inglaterra solicitando los recursos de Venezuela para, por ejemplo, luchar contra la pandemia, para comprar vacunas y hemos entregado las pruebas de las respuestas que nos han dado esos bancos diciendo que no nos pueden entregar los recursos por las medidas coercitivas unilaterales, por las órdenes ejecutivas emitidas por Donald Trump. Hemos entregado pruebas del sector alimentación, de comunicaciones, donde las empresas nos dicen que no pueden viajar a Venezuela, porque se los ha prohibido por la Unión Europea, para entregar equipos, repuestos para los sistemas hídricos, para el sistema eléctrico. Hemos entregado pruebas de cómo se impidió la transferencia comprar vacunas en el año 2017 y que impactó en varias enfermedades en Venezuela como la difteria, el sarampión, etc. Entonces, básicamente es un documento muy profundo, muy detallado donde evidenciamos que existe un nexo causal, una prueba que demuestra que esas medidas violaron los derechos humanos de los venezolanos de forma consciente, planificada y masiva, y por eso consideramos que se trata de crímenes de lesa humanidad", detalla el viceministro de políticas antibloqueo.Castillo resalta que, independientemente de la decisión que tome la CPI sobre este caso, eso no le restará validez a la denuncia."Porque estamos creando un precedente histórico para los más de 30 países sancionados, estamos diciéndole al mundo de que hay que generar una doctrina jurídica penal que castigue a los funcionarios que firman órdenes contra otros países que impactan la vida de sus ciudadanos. Nosotros estamos en una pelea por Venezuela, pero también estamos dando una pelea por el Derecho Internacional y creemos que este debate, indistintamente a la decisión de la corte, que está muy presionada por Estados Unidos, va a sentar un precedente en Naciones Unidas sobre este tema", destaca Castillo.

