https://mundo.sputniknews.com/20210826/cuba-produce-10-millones-de-vacunas-soberana-02-y-soberana-plus-en-un-mes-1115436335.html

Cuba produce 10 millones de vacunas Soberana 02 y Soberana Plus en un mes

Cuba produce 10 millones de vacunas Soberana 02 y Soberana Plus en un mes

LA HABANA (Sputnik) — Los primeros 10 millones de dosis de las vacunas cubanas Soberana 02 y Soberana Plus fueron logrados en un mes, anunció el Centro de... 26.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-26T21:02+0000

2021-08-26T21:02+0000

2021-08-26T21:02+0000

américa latina

cuba

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110020394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3209e3d2b70aea0c81460b815dbf0755.jpg

"Gran día. El equipo de trabajo que produce la MPA de la RBD llega a los primeros 10 millones de dosis equivalente de las vacunas Soberana 02 y Soberana Plus. Todo esto ha ocurrido en un solo mes de trabajo intenso en la Planta de anticuerpos", anunció el CIM en su cuenta de la red social de Twitter.El 20 de agosto, ambas vacunas, desarrolladas en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV), fueron aprobadas para uso de emergencia por el Centro de Control Estatal de Medicamentos y Equipos Médicos (Cecmed).La aprobación se dio a partir del esquema de dos dosis de Soberana más una de Soberana Plus, las que exhiben un 91,2% eficacia, según sus desarrolladores. Hasta el 24 de agosto, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba confirmó que se aplicaron 12.852.801 dosis de las vacunas Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala, un producto del centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), aprobado para su uso desde el pasado el 9 de julio.Según el sitio web del Minsap, hasta la fecha, 5.206.008 personas (56% de la población) recibieron al menos una dosis de estos fármacos, de ellas ya tienen segunda dosis 4.481.406 personas (40%), y 3.165.387 personas (28%) completaron los ciclos de tres vacunas.Cuba acumula 619.672 personas contagiadas con la enfermedad COVID-19 y 4.902 fallecidos, desde que se declaró la pandemia en marzo del año pasado.Actualmente se encuentran ingresados 106.422 pacientes, de ellos 52.620 sospechosos, 4.205 en vigilancia, y 49.597 confirmados activos.

https://mundo.sputniknews.com/20210819/cuba-destaca-el-ritmo-de-inmunizacion-contra-el-covid-19-en-medio-de-rebrote-de-la-pandemia-1115227253.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, vacunación contra el covid-19