Colombia vuelve a las calles: ¿por qué siguen las protestas contra Duque?

Colombia vuelve a las calles: ¿por qué siguen las protestas contra Duque?

A cuatro meses del nacimiento de lo que se conoce como Paro Nacional —que tuvo sus primeras movilizaciones masivas el 28 de abril—, los colombianos no dejan de...

Si bien las primeras movilizaciones habían logrado dejar por el camino algunas de las iniciativas de reformas tributarias y laborales de Duque y abrir un ámbito de diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, las organizaciones sociales denuncian que el diálogo se ha estancado. "Duque no dialoga ni negocia", es la frase que reiteran desde el Comité del Paro.En efecto, una declaración emitida por las organizaciones señala que no solo el oficialismo colombiano intenta bloquear el avance de diez proyectos de ley presentados por el Comité del Paro, sino que el Ejecutivo insiste con su proyecto de reforma tributaria, que según los trabajadores "sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo", al congelar los salarios de funcionarios públicos y equiparar impuestos entre empresas pequeñas y medianas y grandes empresas.Las organizaciones también reclaman que el Gobierno colombiano "no hace nada ante las 67 masacres, la reiteración del asesinato de líderes y lideresas sociales que han ocurrido este año y el exterminio de excombatientes firmantes de la paz en los cinco años de búsqueda de solución política al conflicto social y armado".En la misma línea, el Comité del Paro denuncia que al día de hoy en Colombia "hay una abierta persecución a los jóvenes" que han participado de las protestas y que son capturados por la Fiscalía General "a partir de montajes judiciales" para luego ser acusados de "terrorismo".Las organizaciones denuncian, en ese sentido, que el Gobierno de Colombia no ha atendido "ninguna de las recomendaciones" realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras visitar el país en junio de 2021 entregó al Gobierno de Duque 41 recomendaciones para superar la conflictividad social.De las calles al Congreso: los diez proyectos de ley surgidos de las protestasLas manifestaciones no son la única herramienta del movimiento social, ya que el Comité Nacional del Paro entregó al legislativo colombiano un paquete con diez proyectos de ley que traducen en acciones varios de los principales reclamos de las protestas.Entre las iniciativas se destacan la propuesta de una "renta básica de emergencia", cambios en la legislación para garantizar el derecho de protesta en el país y hasta una reforma de la Policía colombiana.A continuación, un resumen de los diez proyectos de ley, tal como los presenta el Comité Nacional del Paro:

Amaury Beltran Bueno que no hay reunion de emergencia en la OEA, ni hay firmas para invasion humanitaria, ni cancionsitas de Patria y vida para colombia, que dice Biden, la Unión Europea no esta preocupada por lo que ocurre en Colombia? Ven, es doble moral, hipocresía, falso patriotismo y humanismo. Ojala que el Sr. Duque llegue a un acuerdo satisfactorio para todos y que la paz vuelva a las calles colombianas, porque en un final lejos de diseminar el odio, tenemos que crear puentes de amor, comprensión, respeto mutuo, solidaridad, humanismo. Díganle No al odio. 0

