Bebé desnudo de la portada de disco de Nirvana demanda a la banda por "pornografía infantil"

El álbum Nevermind se convirtió a los pocos meses de ser lanzado en 1991 en un éxito comercial que catapultó a la banda de grunge y la llevó a tener niveles de fama inesperados. Exitos como Smells Like Teen Spirit marcaron una generación. Ahora, se ha colado en los titulares gracias a Spencer Elden, el bebé de cuatro meses que aparece en la portada del disco.En la imagen, está desnudo bajo el agua de una piscina mientras persigue un billete de un dólar que cuelga de un anzuelo. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos con el resultado.La demanda dice que Elden ha sufrido "daños de por vida" por la imagen omnipresente de él desnudo bajo el agua.El joven de 30 años exige al menos 150.000 dólares de cada uno de los acusados, que son más de una docena e incluyen a los herederos del líder de la banda ya fallecido Kurt Cobain, los miembros sobrevivientes de Nirvana Krist Novocelic y Dave Grohl. El demandante solo ahora "tiene el coraje de responsabilizar a estos actores'', afirmó Maggie Mabie, una de sus abogadas, a The Associated Press.Además, Mabie señaló que, aunque la foto tiene 30 años, la demanda está dentro del periodo de prescripción según la ley federal de pornografía infantil por varias razones, entre ellas que la imagen todavía está en circulación y genera ingresos.Elden también quiere que se modifiquen las nuevas versiones del álbum. "Si hay un relanzamiento por el 30 aniversario, él quiere que el mundo entero no vea sus genitales", sostuvo Mabie.El padre de Elden era amigo del fotógrafo, Kirk Weddle, quien tomó fotos de varios bebés nadando en varios escenarios en el Rose Bowl Aquatic Center en Pasadena, California.Elden ha recreado la imagen varias veces, siempre con ropa o bañador, para los aniversarios del lanzamiento del álbum y ha expresado sentimientos encontrados al respecto en entrevistas que se han tornado cada vez más negativas a lo largo de los años.En 2015 le dijo al New York Post que era "genial pero extraño ser parte de algo tan importante que ni siquiera recuerdo. Sería lindo recibir una moneda de 25 centavos por cada persona que haya visto mi pene de bebé", agregó.A pesar de la seriedad con la que los tribunales se toman las demandas por pornografía infantil, las redes se han llenado de comentarios satíricos al respecto y muchos usuarios han cuestionado las razones de Elden para demandar 30 años después.

