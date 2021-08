https://mundo.sputniknews.com/20210825/soy-tu-companere-una-persona-no-binaria-rompe-a-llorar-en-plena-clase-y-se-hace-viral--video-1115394253.html

"¡Soy tu compañere!": una persona no binaria rompe a llorar en plena clase y se hace viral | Video

En México, un estudiante no binario se puso a llorar en plena clase virtual luego de que un joven utilizara el pronombre femenino hacia él. Las imágenes... 25.08.2021, Sputnik Mundo

En el vídeo se puede ver cómo Andra Escamilla —que tiene los pronombres él y elle junto a su nombre de perfil— participa en una discusión acerca de la salud mental y la depresión. No obstante, una vez que uno de los alumnos le llama "compañera", rompe a llorar.El joven, a su vez, pide disculpas por no usar el lenguaje inclusivo. Unos instantes después, continúa con la conversación.Otro compañero de clase de Escamilla, llamado Luis Hernández, cuenta que "esta chica no es la primera vez que reacciona de forma violenta para referirse a la comunidad LGBT. Era una ponencia sobre el suicidio y el profesor dijo que la depresión no distinguía ningún factor particular de cualquier persona… Pero cuando dijo género esta chava se alteró".El joven agrega que Escamilla siguió interrumpiendo la clase, insistiendo en que el suicidio afecta más a las personas LGBTQ+. También calificó a los profesores de "homofóbicos".El corto video rápidamente se hizo viral y generó una oleada de memes en las redes. Mientras que algunos usuarios acusaron a Andra de sobrerreaccionar.....también hubo quienes apoyaron al estudiante no binario:Y tú, ¿qué opinas? ¿Es necesario utilizar el lenguaje inclusivo? ¡Comparte tu opinión con nosotros!

