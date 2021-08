https://mundo.sputniknews.com/20210825/ricardo-arjona-sube-el-tono-en-su-pleito-con-toyota-y-busca-una-indemnizacion-millonaria-1115390840.html

Ricardo Arjona sube el tono en su pleito con Toyota y busca una indemnización millonaria

Ricardo Arjona sube el tono en su pleito con Toyota y busca una indemnización millonaria

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México atraer el litigio que mantiene con la empresa... 25.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-25T16:39+0000

2021-08-25T16:39+0000

2021-08-25T16:39+0000

américa latina

guatemala

toyota

méxico

ricardo arjona

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1115391155_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_548b2c0bf61143df95dd62710deccba2.jpg

El conflicto legal comenzó después de que el intérprete descubriera el uso no autorizado y la modificación de la letra de su tema Jesús es verbo, no sustantivo, para la promoción de la temporada de ventas del Toyotathon.En ese entonces promovió una demanda civil por daño moral, argumentando también violaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Sin embargo, el juez falló en su contra, diciendo que no había pruebas de que la compañía japonesa autorizara de manera directa el uso indebido de la pieza musical y que si existiera alguna responsabilidad sería de la agencia de publicidad encargada del anuncio.El cantante decidió apelar la decisión, pero el pasado 29 de diciembre se confirmó el fallo en su contra, por ello ahora pide la revisión ante la SCJN. Argumenta que aunque Toyota no haya sido la responsable directa de la creación del anuncio, lo autorizó y se benefició con su difusión. Además, pide una indemnización del 40% de las ganancias obtenidas por la compañía durante los meses que estuvo vigente la campaña (noviembre y diciembre 2014). Durante todo ese año, la empresa tuvo ventas en México por un total de 28.800 millones de pesos.El máximo tribunal de México solo podrá atraer el caso si uno de los ministros que lo conforman hace suya la solicitud, argumentando su posible novedad o trascendencia.Derechos de autorApenas el pasado mes de abril, Arjona estuvo involucrado en otro problema relacionado con derechos de autor. El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) le exigió créditos por un par de imágenes que aparecían en el video de Hecho a la antigua, concierto que ofreció vía streaming, y que, según un comunicado de su disquera, "puso a Guatemala en los ojos del mundo". El video tuvo que ser retirado de internet, a pesar de que ya contaba con millones de visitas en redes sociales.

guatemala

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guatemala, toyota, méxico, ricardo arjona