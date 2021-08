https://mundo.sputniknews.com/20210825/presidente-uruguayo-destaca-avance-de-vacunacion-contra-el-coronavirus-1115397696.html

Presidente uruguayo destaca avance de vacunación contra el coronavirus

Presidente uruguayo destaca avance de vacunación contra el coronavirus

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, destacó el avance del plan de vacunación contra el nuevo coronavirus, gracias al cual ya se... 25.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-25T19:11+0000

2021-08-25T19:11+0000

2021-08-25T19:11+0000

américa latina

uruguay

luis lacalle pou

vacunación contra el covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094310120_0:122:2351:1444_1920x0_80_0_0_2dd47ade7cc8dcb727f9d3bc7e42eebf.jpg

"Es mucha más la gente que en silencio se va a vacunar y es solidaria para con su gente y el resto de los uruguayos, y por eso estamos arriba de un 70% con las dos dosis", señaló el jefe de Estado en rueda de prensa tras participar del acto conmemorativo de la Declaratoria de la Independencia, en la ciudad de Florida (sur).El mandatario lamentó, no obstante, que todavía "hay gente que no entiende" la necesidad de tomar precauciones ante la pandemia, en alusión a la información divulgada por el Ministerio del Interior sobre la constatación de 68 fiestas clandestinas celebradas sin controles la noche del martes.En la víspera del feriado por el Día de la Independencia, tradicionalmente se celebra en este país la llamada "Noche de la nostalgia", con fiestas y bailes en distintos puntos."Esperemos que la noche de ayer se haya desarrollado dentro de los cánones normales y que dentro de los próximos 20 días no tengamos que lamentar un aumento de los casos", dijo el mandatario.El presidente destacó que, tras superar la meta de 70% de la población vacunada con dos dosis, el objetivo ahora es lograr "la mayor cantidad de terceras dosis" posibles.

https://mundo.sputniknews.com/20210824/uruguay-no-debe-pensar-que-logro-inmunidad-de-rebano-por-alcanzar-70-de-vacunados-1115363583.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, luis lacalle pou, vacunación contra el covid-19