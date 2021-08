https://mundo.sputniknews.com/20210825/para-8000-pasajeros-el-crucero-mas-grande-del-mundo-en-pruebas-en-el-golfo-de-vizcaya--1115385025.html

Para 8.000 pasajeros: el crucero más grande del mundo, en pruebas en el golfo de Vizcaya

El Wonder of the Seas mide 362 metros de largo y desplaza 236.857 toneladas, más que ningún otro buque de transporte de pasajeros o portaaviones de combate. Su... 25.08.2021, Sputnik Mundo

El nuevo buque transatlántico es el quinto de la clase Oasis de la compañía Royal Caribbean Cruise Line y ya ha realizado su primer viaje sobre las aguas. Tras someterse a varias pruebas durante cuatro días en la zona atlántica que baña el golfo de Vizcaya, el barco regresó en la madrugada del 24 de agosto a su lugar de acondicionamiento, en Saint-Nazaire.En estas primeras jornadas, el Wonder of the Seas ha tenido oportunidad de probar sus sistemas de propulsión y navegación, obteniendo mediciones de la velocidad alcanzada, de su consumo de combustible y de otros factores, como el de la estabilidad. El periodo de ensayos en alta mar concluirá a principios de 2022, cuando la gigantesca nave complete unas 60 pruebas más, destinados a medir variables que determinen su usabilidad, como la velocidad, la capacidad de giro, los niveles de ruido y vibraciones, o la comodidad en general para el pasaje.Las dimensiones de esta nave son imponentes. Debido a unas modificaciones sobre el proyecto inicial es un 4% más grande que su precursor, el Symphony of the Seas, entregado en 2018. De resultas, se trata del barco de pasajeros más grande que jamás haya surcado el mar, mayor incluso que otros colosos de Royal Caribbean Cruise, como el Harmony of the Seas o el propio Symphony of the Seas. Su tamaño también supera al del mayor portaaviones del mundo, el estadounidense Gerald Ford, de 337 metros de eslora y 100.000 toneladas de desplazamiento a plena carga.Una ciudad sobre las aguasSu construcción comenzó en 2019 en los astilleros franceses de Saint-Nazaire, en la región del Loira Atlántico. Cuenta con casi 2.800 camarotes para alojar a bordo a más de 8.000 personas. A lo largo de sus 362 metros de eslora y 66 de manga se distribuirán 20 restaurantes y 35 bares para los pasajeros. Pesa 236.857 toneladas. De sus dimensiones también dan cuenta los cientos de empleados que atendieron a sus estudios preliminares y diseño.En realidad la entrega del buque, que llegó a congregar a más de 2.000 trabajadores al mismo tiempo para su revestimiento, se producirá con dilación con motivo de la pandemia de COVID-19. La fecha prevista es febrero de 2022. Y según un comunicado de la compañía naviera, el viaje inaugural del Wonder of the Seas ya tiene una cruz en el calendario: el 26 de marzo de 2022, cuando habrá de partir desde Shanghai.Royal Caribbean Cruises ya ha puesto a la venta los pasajes para ese primer viaje inaugural, cuyo importe oscila entre los 3.139 euros en suite y los 1.622 en interior. La travesía incluirá distintas escalas en el mar de la China oriental y en el océano Pacífico, como Tokio. "Nunca has visto Asia así", publicita en su página web oficial la compañía estadounidense refiriéndose al futuro primer viaje comercial del Wonder of the Seas.

