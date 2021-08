https://mundo.sputniknews.com/20210825/india-hechos-en-afganistan-cambian-la-agenda-de-seguridad-con-eeuu-1115373955.html

India: "Los hechos en Afganistán cambian la agenda de seguridad con EEUU"

India: "Los hechos en Afganistán cambian la agenda de seguridad con EEUU"

Crece la preocupación en la India por posible aumento de movimientos terroristas en Asia Central. 25.08.2021

Tras el retiro de tropas norteamericanas de Afganistán y el consecuente avance del movimiento talibán, la investigadora Sabrina Olivera dialogó con GPS Internacional para analizar las consecuencias de esta nueva coyuntura para la seguridad nacional de la India.Rusia aboga por implicar a otros países, en particular Irán y la India, en el proceso de negociaciones sobre Afganistán. Al respecto, "el gran interés está en evitar que el país se convierta en un santuario del terrorismo", indicó Olivera. Ello afecta a la India particularmente, "sobre todo porque Afganistán forma parte de su exterior cercano, ya que comparte frontera con Pakistán", sostuvo. A su vez, "la India tiene una posición intransigente con los movimientos terroristas, no negocia con ellos", aseveró.En este marco, "el Gobierno indio ha advertido que desde Pakistán se organizan atentados terroristas que luego tienen impacto en India y que desde ese país no hace nada para evitarlos", aseveró. Por tanto, "la principal preocupación es que Afganistán sirva de sostén fundamental para todos los movimientos terroristas a partir de esta situación de tanta conflictividad", añadió Olivera. Por su parte, "esta nueva coyuntura implicará cambios en la agenda de seguridad con EEUU", indicó.La India se focaliza en la seguridad de Asia CentralCon respecto a la política exterior de la India, "el país puede ser un actor interesante en el mantenimiento de la estabilidad en Afganistán, precisamente para evitar que grupos terroristas tengan un efecto cascada hacia Pakistán y desde allí hacia la India", explicó la investigadora. En este sentido, "con la rápida acción que tuvo el movimiento talibán, India ahora tendrá los ojos puestos en Afganistán, lo cual implicará que dejará de prestar tanta atención al avance chino en el Indo-Pacífico", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora Clara Sánchez, con quien dialogamos sobre el intento de asesinato del embajador birmano ante la ONU.Intento de asesinato contra el Embajador de Birmania ante la ONUEl Gobierno militar de Birmania niega su implicación en un complot para asesinar a su embajador ante la ONU, Kyaw Moe Tun, según declaró recientemente el Ministerio de Exteriores birmano en un comunicado. Al respecto, "lo interesante es el contexto en el que surge este intento de asesinato, ya que la ONU sigue manteniendo en funciones a este embajador y lo seguirá haciendo hasta la sesión de setiembre, más allá de que el Gobierno birmano haya dispuesto formalmente su expulsión", indicó Sánchez.A su vez, "otro aspecto de interés es que este embajador, al estar en contra del Gobierno militar, aportaba al seno de la ONU información diferente de lo que muestra el Gobierno birmano sobre lo que está ocurriendo en el país", sostuvo. En ese marco, "se ha destacado la violación de Derechos Humanos por medio de unafuerte represión de la dictadura militar, registrándose hasta la fecha unos 1.000 muertos y 5.000 presos políticos, sin saberse el paradero de muchos de ellos", concluyó la investigadora.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis en torno al rol de la bioeconomía como catalizador del cambio tecnológico del país.Proyecto de Investigación sobre la Leucemia Linfoide CrónicaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la investigadora Florencia Palacios, con quien dialogamos sobre el proyecto de investigación del Instituto Pasteur referente al estudio de nuevas terapias para tratar la leucemia linfoide crónica. El proyecto fue seleccionado para recibir 100.000 dólares de un fondo de cooperación que impulsa el laboratorio británico GlaxoSmithKline y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación – ANII.

