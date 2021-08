https://mundo.sputniknews.com/20210825/gobierno-de-brasil-estudia-otorgar-visados-humanitarios-a-afganos-1115399639.html

Gobierno de Brasil estudia otorgar visados humanitarios a afganos

Gobierno de Brasil estudia otorgar visados humanitarios a afganos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno de Brasil estudia otorgar visados humanitarios a afganos, aseguró este miércoles el embajador brasileño en Pakistán... 25.08.2021, Sputnik Mundo

El embajador precisó que el visado humanitario no equivale exactamente a la condición de refugio, que exige una autorización más compleja a nivel legal; no obstante, con ese visado los afganos podrían entrar en Brasil y una vez en territorio brasileño solicitar el estatus de refugiado.El diplomático informó que en total hay seis ciudadanos brasileños en Afganistán; tres de ellos son afganos naturalizados brasileños que desean ir a Brasil y los otros tres son brasileños que trabajan para una organización humanitaria internacional y que no quieren salir de Afganistán.Los tres que sí que quieren salir del país quieren hacerlo con diez parientes o familiares próximos, por lo que según el embajador, el Gobierno de Brasil trabaja para sacar del país asiático a un total de 13 ciudadanos.Vieira también comentó que en los últimos días la embajada recibió ofrecimientos de varios brasileños dispuestos a acoger afganos en sus casas, un gesto que consideró "muy bonito".No obstante, consideró que lo mejor es que ese proceso sea liderado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y otras organizaciones internacionales.El embajador también afirmó que es pronto para saber si las convicciones de los talibanes (movimiento proscrito en Rusia) cambiaron en los últimos 20 años, pero se mostró moderadamente optimista.En su opinión una adhesión estricta a sus principios más radicales podría llevar al país al aislamiento internacional, algo que no convendría a las nuevas autoridades.

