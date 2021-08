https://mundo.sputniknews.com/20210825/experto-situacion-de-mujeres-en-afganistan-puede-mejorar-1115389292.html

Experto: situación de mujeres en Afganistán puede mejorar

Experto: situación de mujeres en Afganistán puede mejorar

ROMA (Sputnik) — Las mujeres afganas podrían encontrarse en una situación más favorable gracias al fin de la guerra en el país, opinó el analista político... 25.08.2021, Sputnik Mundo

Para el experto, la ocupación occidental no produjo ningún beneficio perceptible para la sociedad afgana, mientras "las mujeres que en los últimos 20 años estudiaron en las universidades o asumieron posiciones importantes en el campo de investigación, periodismo o burocracia estatal son personas económicamente acomodadas"."Igualmente las afirmaciones de que las mujeres ahora se verían obligadas a ponerse el burka que se quitaron durante la ocupación occidental son erróneas, ya que, en realidad, no se lo han quitado nunca", destacó Marco Ghisetti.En general, sugirió el especialista italiano, "la continua insistencia en la situación de la mujer en Afganistán es un signo del endémico ginocentrismo que caracteriza la reflexión occidental (…) y que impide captar los verdaderos intereses en juego y comprender la realidad afgana"."EEUU tratará de transformar Afganistán en un pantano para Rusia, China e Irán"Además, Ghisetti vaticinó que EEUU intentará convertir Afganistán en una maraña para Rusia, China e Irán para impedir su colaboración.Según el especialista, después de la retirada de sus tropas "para Estados Unidos será muy difícil proyectar su influencia en esta región, pero, tras anular los costes de ocupación, podrá invertir mayores recursos en los escenarios que consideren más importantes".En cuanto a las relaciones con el nuevo régimen de Kabul, "Occidente puede tratar con él muy fácilmente, ya que los talibanes buscan el consenso y el reconocimiento internacional".El experto italiano explicó que "Europa dispone de capitales y tecnologías que podrían ser de interés para Afganistán, el cual, por su parte, tiene recursos naturales y minerales que podrían interesar a Europa", mientras la actitud reservada europea hacia los talibanes "se debe, en primer lugar, a motivos ideológicos, que impiden a Occidente reconocer como válida y efectiva una realidad gubernamental y social que no le gusta".Al mismo tiempo, "hay que tener en cuenta la fuerte presión estadounidense para impedir que Europa participe en los proyectos de integración euroasiática de Rusia, China e Irán, en los cuales Afganistán se involucrará dentro de poco".A su vez, "EEUU mantendrá una fuerte presencia a través de las fuerzas no convencionales y los aliados regionales. Sin embargo, también se verá obligado a comunicarse con el nuevo régimen, ya que, por razones de realismo político, deberá aceptar la realidad de los hechos".La situación se agravó en Afganistán durante las últimas semanas, a causa de la ofensiva lanzada por el movimiento talibán* (calificado de terrorista y proscrito en Rusia) contra las ciudades grandes del país. El 15 de agosto los talibanes entraron en Kabul y tomaron el palacio presidencial.El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país "para prevenir una masacre", según su declaración.El portavoz de la oficina política del talibán, Mohammad Naim, anunció el 15 de agosto que la guerra en Afganistán ha terminado y que la forma del gobierno del país se aclarará próximamente.

Tomas Bonzon Una reflexión perfecta con una exactitud admirable, los talibanes derrotaron vergonzosamente a Europa y Estados Unido y ahora estos ladran a la luna sus lamentos de meretriz despechada. 0

Tomas Bonzon Están tratando de rvivir el método que les permitió justificar la invasión desastrosa de un país independiente haciendo una masacre inútil de seres humanos que vivían de acuerdo a sus reglas y costumbres. 0

