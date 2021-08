https://mundo.sputniknews.com/20210825/eeuu-promete-hacer-todo-lo-posible-para-permitir-evacuacion-de-kabul-tras-el-31-de-agosto-1115401956.html

EEUU promete hacer todo lo posible para permitir evacuación de Kabul tras el 31 de agosto

EEUU promete hacer todo lo posible para permitir evacuación de Kabul tras el 31 de agosto

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de EEUU va a utilizar todos los instrumentos económicos y diplomáticos para asegurar que todos que deseen abandonar... 25.08.2021, Sputnik Mundo

Subrayó que EEUU "no tiene plazo fijado" para ayudar a los ciudadanos estadounidenses y a los afganos que los han apoyado y continuará su trabajo más allá del 31 de agosto.Según Blinken, Washington ya ha logrado evacuar de Afganistán a unos 4.500 ciudadanos suyos de los 6.000 que desean abandonar el país.El secretario de Estado de EEUU aseguró que Washington tiene bastantes medios de influencia en el talibán (movimiento radical, proscrito en Rusia) para que no obstaculice la salida del país después del 31 de agosto."Estados Unidos, nuestros aliados y socios, y más de la mitad de los países del mundo, 114 en total, emitieron una declaración en la que dejaron claro a los talibanes que son responsables de cumplir con ese compromiso y garantizar un paso seguro a cada uno que desee abandonar el país, no solo durante nuestra misión de evacuación y reubicación, sino todos los días a partir de entonces", afirmó.Al mismo tiempo, Blinken indicó que Washington está dispuesto a cooperar con el futuro gobierno de Afganistán si respete los derechos humanos y no apoya el terrorismo.Los combatientes del movimiento talibán (proscrito en Rusia por terrorista) se hicieron con el control de buena parte de Afganistán en la primera quincena de agosto y el día 15 entraron en Kabul, retomando el poder tras dos décadas de intervención aliada que llegará a su término a fines de este mes.El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país y recibió asilo en Emiratos Árabes Unidos.Los talibanes dejaron claro de entrada que aspiran a un "traspaso completo" del poder en Afganistán, si bien anunciaron más tarde la disposición a negociar la creación de "un gobierno transparente, inclusivo e islámico".Mientras, en el aeropuerto de Kabul –que se encuentra bajo la protección de las fuerzas aliadas, en su mayor parte de las tropas de EEUU– continúa a contrarreloj la evacuación de miles de expatriados y sus colaboradores afganos, desesperados por escapar del autoproclamado Emirato Islámico de Afganistán.Los talibanes ya advirtieron que no tolerarán la presencia de invasores más allá del 31 de agosto, fecha en que debe finalizar la retirada de las fuerzas aliadas.El martes el talibán anunció que bloqueó la carretera que conduce al aeropuerto de Kabul y permitiría el acceso solo a los ciudadanos extranjeros.

