Diputado venezolano cree que Unión Interparlamentaria reconocerá a Parlamento electo

25.08.2021

Una delegación de la Unión Interparlamentaria, encabezada por su presidente Duarte Pacheco, llegó el lunes a Caracas para sostener encuentros con diputados, dirigentes opositores e instituciones del Estado.Durante una reunión con los representantes del parlamento electo en 2020, Pacheco indicó que la Unión Interparlamentaria deberá decidir cuál es la Asamblea Nacional legítima de Venezuela.En ese sentido, explicó que la UIP recibió dos cartas, una de Rodríguez, y otra de Guaidó, donde ambos aseguraban que presidían el parlamento venezolano legítimo."Al recibir dos cartas necesitamos decidir cuál de las dos misiones va a participar y cuál de ellas está en respeto de la Constitución porque eso es lo más importante para nosotros", indicó Duarte.Chávez, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consideró que la visita de la UIP contribuirá a demostrar la verdad sobre las intenciones de Guaidó de desestabilizar a este país caribeño."Es una respuesta al enredo que propició un Gobierno que se autoproclamó de manera imaginaria, violentando la Constitución de Venezuela y que solo contó con el respaldo de Estados Unidos y un grupo de países para propiciar desestabilización. Hoy estamos en camino de aclararle al mundo y evidenciar que en Venezuela sus instituciones están dando plenas garantías para que se den los procesos electorales establecidos en su Constitución", comentó.Duarte dijo que el reconocimiento de la Asamblea Nacional venezolana, por parte de la Unión Interparlamentaria, se realizará posiblemente en septiembre debido a que en noviembre se llevará a cabo en Madrid una asamblea con todos los parlamentos del mundo, y a la cual deberá asistir la representación de este país sudamericano.La visita de la UIP a Venezuela se realiza tras la invitación que hizo en abril Rodríguez, en su visita a la sede de la unión en Ginebra, realizada el pasado 11 de abril, en la que le pidió el envío de una delegación para que conozca la realidad que se vive en esta nación sudamericana.InmunidadEl presidente de la UIP manifestó que estudiarán los casos de persecución política contra diputados opositores.En ese sentido, Chávez dijo que diputados opositores utilizaron su inmunidad parlamentaria para impulsar actos de desestabilización contra el país."En ninguna parte del mundo debe existir diputados que cometan delitos y que no obstante mantengan sus privilegios porque eso choca contra lo que establece la Constitución de Venezuela y las del mundo", señaló.Entre el 2018 y 2019, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) quitó la inmunidad parlamentaria a más de 20 diputados opositores tras ser acusados de diversos delitos entre los que destacan traición a la patria, conspiración y rebelión civil.Por ello, los diputados opositores acusaron al Gobierno de persecución y varios de ellos se refugiaron en embajadas de Caracas y otros huyeron del país.El 6 de diciembre de 2020 se realizaron en Venezuela las elecciones para renovar el parlamento, en las cuales el Gobierno ganó 256 puestos y un sector de la oposición obtuvo 21, de un total de 277 escaños.En esos comicios parlamentarios no participó la oposición que lidera Guaidó, al considerar que no existían garantías electorales.

