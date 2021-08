https://mundo.sputniknews.com/20210825/cientificos-descubren-como-crecen-los-jovenes-de-familias-monoparentales--1115355421.html

Científicos descubren cómo crecen los jóvenes de familias monoparentales

En su opinión, este estudio ayudará a desarrollar programas de asistencia psicológica dirigida a los jóvenes, con el objetivo de crear relaciones de confianza con los demás, responsabilizarse por sus vidas y lograr sus objetivos. Los resultados se publicaron en la revista Psychology and Psychotechnics.Psicológica de la separaciónLa separación es una etapa natural del crecimiento, cuando los jóvenes se separan psicológicamente de sus padres: comienzan a tomar sus propias decisiones y a organizar sus vidas de manera independiente. En el proceso de "separación" los jóvenes se independizan de la familia y establecen con su madre y su padre relaciones de socios, de igual a igual. Esta es una etapa importante y necesaria para la formación de la personalidad, explican los científicos."Se considera que el comienzo de una separación exitosa es la adquisición por parte de los jóvenes de la independencia emocional de la aprobación y el apoyo de la familia, así como la creación de nuevas relaciones cómodas con los padres, en las que la madre o el padre no intentan restringirles, manipular o imponer sus puntos de vista. Los jóvenes y los padres deben establecer y mantener relaciones de confianza y aceptación de las opiniones y decisiones de ambas partes, manteniendo la integridad de su propia personalidad", afirma Anna Litvínova, profesora asociada del Departamento de Fundamentos Científicos de Psicología Extrema de la Facultad de Psicología de Situaciones Extremas de MSUPE.Los especialistas de MSUPE analizaron cómo los tipos de separación psicológica afectan el establecimiento de metas: la capacidad de los jóvenes de elegir y plantear independientemente los objetivos, así como los medios para lograrlos. En total, se distinguen cuatro tipos de separación:El establecimiento de metas, como señalan los científicos, es un proceso complejo que incluye características de valor (valores-metas, valores-medios, orientaciones de significado de vida) y operativas (autorregulación de la actividad voluntaria) que hacen posible darse cuenta de resultados futuros, formular e implementar las metas en todas las etapas de su consecución. La separación psicológica influye en estas características.Dificultades de crecimientoEn el estudio participaron niños y niñas de familias monoparentales, cuyos padres llevan más de ocho años divorciados. Al mismo tiempo, las relaciones con su padre seguían manteniéndose, explican los expertos.Ella cree que esto puede estar relacionado con los problemas de encontrar su propia identidad, con las dificultades para encontrar un trabajo que se pueda combinar con los estudios. En este caso, la culpa por los problemas se atribuye inconscientemente al padre, porque todavía juega un papel importante en la vida de los jóvenes, a pesar de que los padres están divorciados."Para las niñas, según los resultados del estudio, el aumento de la independencia en la elección de metas se ve obstaculizada por una separación funcional incompleta de su padre. Y mientras dependen económicamente de un adulto, probablemente les resultará difícil establecer metas y lograr de manera significativa su propia libertad de elección en sus estudios, vida personal y profesional", asegura Anna Litvínova.Las dificultades en la separación conflictiva de los niños de su madre (en un esfuerzo por defender su posición y decisiones) pueden llevar a la falta de voluntad e incapacidad de reflexionar de manera independiente sobre sus acciones para lograr el objetivo, así como buscar otras vías, si los resultados obtenidos no coinciden con los planes."Se puede suponer que la falta del deseo o la incapacidad de los jóvenes para cambiar la relación con su madre conduce a una experiencia de desconfianza, ansiedad y comportamiento de protesta", explica Anna Litvínova.Contradicciones de la separaciónLos expertos constatan una contradicción de los resultados de la investigación. Así, la libertad de las opiniones propias de los jóvenes de los juicios de su madre, si se completa la separación conflictiva, puede conducir a una disminución de la importancia de conceptos de "valores-metas" y "valores-medios".Los chicos jóvenes de familias monoparentales, como señalan los científicos, con mayor frecuencia logran la autorrealización y la libertad, utilizando para ello valores-medios como una voluntad fuerte y eficiencia. Las chicas luchan más a menudo por los valores-metas de la vida personal y la salud, y utilizan los valores-medios de la buena educación y la honestidad. Al mismo tiempo, para que la vida de las chicas sea lo suficientemente rica y la puedan disfrutar realmente, es importante que se separen emocional y funcionalmente de su madre, es decir, que sean independientes de la aprobación y el apoyo financiero de los padres.Los expertos creen que con la ayuda de la información sobre las peculiaridades de la influencia de la separación psicológica es posible desarrollar y llevar a cabo programas para brindar asistencia psicológica a chicos y chicas jóvenes. La solución oportuna de los problemas de la separación psicológica permitirá a los hombres y mujeres jóvenes establecer objetivos de forma independiente, sin influencias externas, y alcanzarlos con éxito.

