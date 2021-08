https://mundo.sputniknews.com/20210825/asamblea-de-ecuador-unifica-proyectos-de-ley-de-libre-expresion-y-de-libertad-de-prensa-1115373607.html

Asamblea de Ecuador unifica proyectos de ley de Libre Expresión y de Libertad de Prensa

QUITO (Sputnik) — La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador unificó el proyecto de Ley de Libre Expresión... 25.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

libertad de prensa

libertad de expresión

Esta última iniciativa fue presentada por dos legisladores con el respaldo de la organización Fundamedios.Ambos cuerpos legales apuntan a derogar la Ley de Comunicación, aprobada en 2013 durante el régimen del entonces mandatario Rafael Correa (2007-2017), la cual fue considerada por varios sectores, tanto a nivel nacional como internacional, como atentatoria a la libertad de expresión.Según el comunicado, la mesa de Relaciones Internacionales recibió al exrelator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión, Frank La Rue, quien señaló que deben despenalizarse las opiniones ya que el amenazar con cárcel violenta la libertad de expresión.Dicha medida viola los principios del Sistema Interamericano de Justicia, por lo que La Rue consideró que la ley debe contener sanciones de carácter administrativo.También ratificó que el Estado debe garantizar la seguridad para que los periodistas no puedan ser acosados ni físicamente ni de forma violenta, dado que una prensa intimidada no puede cumplir con su función.En la misma comparecencia, la oficial de Comunicación e Información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Indira Salazar, indicó que la Ley no debe permitir la censura previa y solo debe admitir las responsabilidades ulteriores.Asimismo, planteó que la ley debería crear un organismo de regulación democrático, idóneo e independiente para evitar los desequilibrios de la comunicación, según detalló Fundamedios.La mesa también recibió a representantes de gremios de periodistas del país suramericano, así como de organizaciones afines a la comunicación pública y privada.Se espera que la nueva Ley sea aprobada en el pleno legislativo, a mas tardar en octubre.

ecuador

2021

Noticias

es_ES

ecuador, libertad de prensa, libertad de expresión