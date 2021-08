AMLO responde al reto de Anaya: "Es chueco, hipócrita, de manera mañosa me echa la culpa"

https://mundo.sputniknews.com/20210825/amlo-responde-al-reto-de-anaya-es-chueco-hipocrita-de-manera-manosa-me-echa-la-culpa-1115399897.html

"Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos Pío y Martín López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", propuso referiéndose al hecho que la Fiscalía General de la República (FGR) le hizo llegar un citatorio para que se presente a una audiencia.El panista recordó la existencia de los videos en los que se ve a los hermanos del mandatario recibiendo dinero en efectivo, cuya procedencia se desconoce, y aseguró que no hay forma de comprobar las acusaciones que hay en su contra.Además, planteó la posibilidad de que el dinero que recibieron sus hermanos haya sido para él."O a ver, con toda confianza Andrés Manuel: ¿no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?", dijo.La respuesta de AMLOA su vez, el presidente no dejó sin respuesta este videode Anaya y por eso durante su conferencia de prensa matutina invitó al exlíder del PAN a hacer lo más conveniente y le llamó a asumir su responsabilidad.En el caso de sus hermanos pidió que la autoridad competente actúe porque tanto la fiscalía como el Poder Judicial son organismos autónomos. Dijo que ya "no es como antes", "no están subordinados"."Y en el caso de mis hermanos, igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la fiscalía. Ya no es el tiempo de antes, en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, eso el tiempo en que dominaban los ahora opositores, eso ya cambió", manifestó.También dijo que la propuesta que Anaya plantea en el video es una "marrullería, una maniobra, quién lo manda a agarrar dinero, que sirva esto de experiencia para los jóvenes que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de cualquier índole", puntualizó.El caso del hermano PíoEn el agosto de 2020 se desató en México una pequeña guerrra de video. En aquel entonces si hiceron públicos dos videos en los que aparece David León entregando dinero a Pío López Obrador. Los videos fueron filmados en 2015, cuando David León se desempeñaba como consultor privado y asesor de Comunicación del gobierno de Chiapas. Por su parte, Pío López Obrador fungía como operador de Morena en ese estado.En octubre, Pío López compareció voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para rendir declaración sobre su participación en dichos videos.Más tarde, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó que la entidad que está a su cargo no encontró indicios de lavado de dinero o triangulación de recursos en las finanzas y cuentas bancarias de Pío López Obrador.El caso del hermano MartínEste verano si hizo público otro video del 2015 en el que Martín López Obrador recibe un fajo de billetes (15 mil pesos que equivale a 7,5 mil dólares) por parte de David León. En el video se escucha decir a Martín que no puede andar con el dinero pues este es de su hermano.Según explicó David León, ducho monto fue entregado a título personal. Además, reiteró, se trataba de su dinero por lo que fue un préstamo. En el video, de hecho, él menciona que es "un ahorrito".

