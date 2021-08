Uruguay no debe pensar que logró inmunidad de rebaño por alcanzar 70% de vacunados

"Existen modelos matemáticos muy complejos que permiten calcular el porcentaje necesario. Pero existiendo la posibilidad de aparición de variantes cada vez más transmisibles, con cohortes aún no elegibles para vacunación (qué hacen que la cobertura vacunal no sea homogénea) y con vacunas no tan efectivas para evitar la transmisión (sí para evitar la enfermedad), la inmunidad de rebaño continúa siendo algo utópico", agregó.