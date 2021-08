https://mundo.sputniknews.com/20210824/un-estudio-demuestra-que-colocar-boca-abajo-a-pacientes-no-intubados-con-covid-reduce-su-mortalidad-1115347550.html

La posición de decúbito prono mejora la evolución de los pacientes que necesitan un tratamiento de oxigenoterapia de alto flujo, que se aplica cuando se produce una insuficiencia respiratoria grave. En concreto, reduce el resultado compuesto por la suma de necesidad de intubaciones y la ratio de mortalidad, tal y como ha dado a conocer un ensayo clínico en el que han participado los hospitales españoles Vall d'Ebrón y Hospital del Mar, que se ha publicado en la revista científica The Lancet.Un total de 1.126 pacientes que estuvieron ingresados entre abril de 2020 y enero de 2021 han participado en este ensayo que abre la puerta a incorporar este tratamiento como parte de la rutina médica para los pacientes no intubados con COVID-19."El uso de esta medida de apoyo es segura y muy sencilla de aplicar y no ocasiona ningún tipo de coste, mejorando directamente el pronóstico de los pacientes", aseguran desde el Hospital Universitario Vall d'Hebron.El estudio ha estado coordinado por el Hospital Universitario de Tours de Francia y en él han participado 42 centros de seis países: España, Francia, Irlanda, México, Canadá y Estados Unidos.

